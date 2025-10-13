Neki su gledali kestene, ali ipak su se svi okretali za njom: Ova dama ukrala je show u Karlovcu

Sunčani dan u Karlovcu protekao je u znaku zanimljivog događaja. Naime, održana je jubilarna peta Kestenijada. Posjetitelji su od ranog jutra mogli uživati u mirisu pečenih kestena, a čak je devet lokalnih OPG-ova predstavilo i svoje proizvode. Osim gastronomskog užitka, posjetitelji su mogli sudjelovati u raznim edukativnim i zabavnim sadržajima.

Veliku pažnju privukle su i brojne dame koje su dan iskoristile za druženje, šetnju i uživanje u opuštenoj jesenskoj atmosferi. Mnoge su odabrale ležerne, ali šik jesenske kombinacije – udobne balonere, tople veste i modne dodatke u zemljanim tonovima, savršeno uklopljene uz ambijent boja jeseni. Kakva je atmosfera prevladavala, zabilježio je portal Kaportal!