Snimka njihove otmice slamala je srca, a sada su se zagrlili prvi put nakon dvije godine

Objavljene su nove fotografije na kojima se može vidjeti oslobođeni izraelski taoc Avinatan Or nakon što ga je Hamas predao Izraelskim obrambenim snagama (IDF) u Pojasu Gaze.

Or je primjetno smršavio nakon više od dvije godine provedene u zatočeništvu kod Hamasa. Na fotografijama se vidi kako nosi kvazi-vojnu uniformu koju je zajedno s ostalim taocima, po zapovjedi Hamasa, morao nositi tijekom oslobađanja.

Doveden je u izraelsku bazu Re'im te se susreo s djevojkom Noa Argamani, koja je oslobođena prošle godine.

Snimka otmice

Naime, Or je zajedno sa svojom djevojkom otet tijekom brutalnog pohoda Hamasa na glazbenom festivalu Nova, a Nou su izraelske snage spasile u lipnju 2024.

Dana 7. listopada 2023. Hamas je objavio video otmice para tijekom napada, koji je postao jedan od najpoznatijih snimaka tog dana. Or nije bio ni na jednom drugom snimku od napada 7. listopada, piše The Times of Israel.