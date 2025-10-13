Majka i sin ujedinjeni nakon 738 dana zatočeništva: 'Moj život, moj život, moja duša...'

POVIJESNI DAN /

Povijesni dan u Izraelu. 20 talaca koji su više od dvije godine proveli u Hamasovu zatočeništvu, ponovno je s obiteljima. Dan pun emocija. Izrael je istodobno počeo puštati i stotine palestinskih zatočenika koji su se vratili u Gazu. Ana Trcol donosi sve o prvoj fazi mirovnih pregovora Izraela i Hamasa.

Majka Einav i oslobođeni sin Matan ponovno su zajedno nakon 738 dana.

"Moj život, ti si moj život, moj život, moj život, moj dragi... Ti si moj heroj, moja duša... Kako tvoje sestre i zaručnica jedva čekaju da te vide. I pas Nuni", govori majka, a sin pita: 'Je li još živ?'

"Naravno. Vratili su mi ga nakon četiri dana. Moje srce, moja dušo, hajde, hajde, moj živote, moj dragi...", odgovara majka.

Izraelska vojska podijelila je prizore ujedinjenja obitelji nakon što su Hamasovi taoci oslobođeni. Dočekani su u izraelskoj vojnoj bazi Reim, za kraj dvogodišnjeg zatočeništva. Oslobođeno je svih 20 preživjelih Hamasovih talaca.

Dio Izraelaca odveden je u bolnice u gradove Petah Tikva i Ramat Gan kako bi ih pregledali liječnici. Među njima je i Evyatar David, čije su snimke u zatočeništvu obišle svijet kada ga je Hamas natjerao da kopa vlastiti grob. Svaka sekunda puštanja koja je Obavljena pomoću Crvenog križa i izraelske vojske - pratila se diljem zemlje. Od Trga talaca u Tel Avivu do domova obitelji i prijatelja.