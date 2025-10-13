PITAMO VAS /

Čitatelji odlučili: Evo koji vas je igrač najviše oduševio u utakmici protiv Gibraltara

Hrvatska nogometna reprezentacija je sinoć slavila u Varaždinu protiv Gibraltara 3:0 i stigla nadomak potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo iduće godine.  

Vatrene sada teorija dijeli od matematičke vize za još jedan Mundijal. Izbornik Zlatko Dalić sinoć je u svom gradu u potpunosti promijenio sastav i priliku su dobili igrači koji nisu igrali protiv Češke u Pragu. Među strijelce su se upisali Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić kojima su to bili prvijenci u dresu reprezentacije. Hrvatska posljednje dvije utakmice igra u studenom, kod kuće protiv Farskih otoka te u gostima kod Crne Gore.

U našoj rubrici pitali smo i vas poštovani gledatelji - "Koji Vatreni vas je sinoć najviše oduševio protiv Gibraltara i zašto?". U prilogu pogledajte najzanimljivije odgovore.

13.10.2025.
17:12
