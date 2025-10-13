Gdje su bivši ministri opterećeni aferama? Prisjetili smo se nekih, lista je dugačka

FOTELJA IM PRISJELA /

U Banskim dvorima izmjenjivali su se brojni ministri - neki su smjenjeni, neki su sami otišli, a mnogi su ministarske klupe zamjenili onim - optuženičkima. Ima i svjetlih primjera pa smo o primamljivosti ministarske fotelje razgovarala s onima koji više nisu na tim pozicijama.

"Pogled na Zadar je opuštajući no ne znači da je posao takav", govori nam gradonačelnik Šime Erlić koji je tu funkciju zamijenio onom ministra EU fondova. "I jedno i drugo je stresno, kad odgovaraš građanima, kad rješavaš stvari koje građani traže od tebe. Različite su funkcije, različiti su pristupi, ali i jedno i drugo je stresno", kaže HDZ-ov Erlić.Više pogledajte u prilogu Katarine Brečić