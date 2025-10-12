Dalić na klupi Vatrenih bio rekordnih 100 puta: 'Vrijeme je za povratak kući'

'IZBORNIČE HVALA' /

Osim večerašnjeg susreta s Gibraltarom - pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom još su dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Prvo Farski otoci, onda Crna Gora, a u kvalifikacijama Vatreni nisu upisali nijedan poraz. Uz to je izbornik Dalić proslavio 100. utakmicu, Luka Modrić okrugli rođendan, a slave i navijači, većina posla je obavljena - i slijedi nastup na Svjetskom prvenstvu. S posljednja dva Vatreni su se vratili s medaljama. Hoće li ovo biti treća, najveća sreća? Pogledajte više u RTL Dosjeu Maje Oštro Flis.