PRAVILA I ZA DJECU /

Prvi dan skeniranja lica i prstiju: Evo što morate znati ako prelazite granicu!

Za putnike koji nisu državljani Europske unije - putovnica više nije dovoljna. Za ulazak u bilo koju EU zemlju - pa i Hrvatsku - morat će se registrirati u novi sustav, uz fotografiju lica i otiske prstiju. Granični prijelazi sustav polako uvode, a u potpunosti bi trebao zaživjeti do travnja iduće godine. Jesu li nastale gužve, rade li kiosci za registraciju i što kažu oni koji su čekali na granici. Više pogledajte u prilogu.

12.10.2025.
19:28
Ana Mlinarić
GraniceEesGranični Prijelaz
