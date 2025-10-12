Na granicama počeli skenirati lica i uzimati otiske, ima mrzovoljnih: 'Ovo stvarno nije potrebno!'

Počela je primjena novog sustava kontrole ulaska i izlaska građana na hrvatskim granicama kao i u drugim zemljama Europske unije.

Primjenjuje se za sve koji nisu državljani Unije, a zbog svega su moguće gužve i dulja čekanja na pojedinim graničnim prijelazima.

Uvodi se u cijelom schengenskom prostoru

Sustav bilježi digitalne podatke o ulasku i izlasku i zamjenjuje dosadašnje ručno pečatiranje putovnica. Uvodi se u svim zemljama schengenske zone te na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, dok Irska i Cipar nisu dio sustava.

Ekipa RTL-a na graničnom Prijelazu Gradiška prati kako izgleda prvi dan primjene novog sustava kontrole ulaska i izlaska na granicama.

"Čekamo pola sata otprilike. Ovo je neuobičajeno, ovako je samo ljeti. Čuli smo za ovaj novi sustav, ovo stvarno nije potrebno. Otežavaju ljudima ulaz/izlaz bez ikakvih razloga", rekao je Garo.

"Čekamo da vidimo kako će to funkcionirati. Mi se nadamo da će biti brže, nama je u interesu da bude brže i jednostavnije", rekao je Danijel.

Razgovarali smo i s Franjom Alarom iz Službe za granicu PU brodsko- posavske.

Koliko je ljudi zahvaćeno ovom primjenom i kako je prošao ovaj prvi dan?

Danas, od 14 do 16 sati, prometovalo je 1200 putnika ukupno. Od toga je za 100 putnika kreirano osobni dosje u EES sustavu.

Kako funkcionira sustav, jeste zadovoljni?

Mogu reći da smo, s MUP- ove strane svi zadovoljni načinom na koji je sustav odreagirao. Nije bilo tehničkih problema, nije bilo padova sustava, pucanja veza s Bruxellesom. Sve je u biti proteklo u najboljem redu.

Kako su putnici reagirali na nova pravila?

Po prvim reakcijama putnika čini mi se da su dobro reagirali, nije bilo nekih težih komentara. Čak niti prigovora na gužvu i otežano čekanje.