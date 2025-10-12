Perimenopauza i menopauza: Stručnjakinje objasnile što je to i kako se s njima nositi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TIJELO ŠALJE SIGNALE

Razdoblje u kojem mnoge žene primijete da brojanje kalorija više ne donosi rezultate često označava početak perimenopauze, prijelazne faze koja prethodi menopauzi. O ovoj važnoj temi govorilo se u 20. epizodi emisije MagNet koju pratimo nedjeljom u 15.45 na RTL-u, a bez reklama na platformi Voyo.

Gošća emisije dr. Jadranka B. Žuklić, ginekologinja, pojasnila je što se zapravo događa u ovom razdoblju života svake žene.

Što je perimenopauza?

''Perimenopauza je naziv za period koji prethodi menopauzi“, objasnila je dr. Žuklić. ''Menopauzom nazivamo posljednju menstruaciju u životu žene. Prije nego što do nje dođe, nekoliko godina ranije, tijelo prolazi kroz brojne hormonalne promjene koje mogu utjecati na fizičko i psihičko stanje žene.''

To je vrijeme u kojem se organizam postupno prilagođava novom hormonalnom ritmu, a svaka žena može osjetiti različite simptome. Od blagih promjena raspoloženja do onih jako izraženih.

Koje su hormonalne promjene u menopauzi?

O hormonalnim promjenama koje se javljaju u ovom razdoblju govorila je i trenerica i nutricionistica Marija Andrijašević:

''Dolazi do pada hormona poput estrogena, posebice estradiola. Posljedice mogu biti vrućice, nesanica, promjene raspoloženja, pad koncentracije, jednostavno, cijeli hormonalni sustav ulazi u novu fazu.''

Dr. Žuklić dodaje kako se u perimenopauzi mogu javiti i mentalni simptomi:

''Žene često opisuju osjećaj kao neku vrstu mentalne omaglice, kao da im misli nisu više tako bistre. To može zabrinuti, ali je važno znati da su takve promjene privremene i prirodne.''

Kako se nositi s hormonalnim promjenama u menopauzi?

Andrijašević naglašava kako se u ovom razdoblju nikako ne treba prepustiti bezvoljnosti:

''Ako se do sada niste bavile fizičkom aktivnošću, vrijeme je da počnete – naravno, uz stručno vodstvo. Najviše preporučujem treninge snage pod opterećenjem, vježbe za razvoj gibljivosti te boravak na svježem zraku i suncu.''

Redovito kretanje, pravilna prehrana i dovoljno sna ključni su za ublažavanje simptoma i održavanje energije. Riječ je o ulaganjima u zdravlje koja dugoročno donose ogromne koristi.

Prema riječima dr. Žuklić, žene su sve svjesnije važnosti razgovora o perimenopauzi:

''Ginekolog može biti prva stepenica u razumijevanju i prevenciji tegoba. Životni vijek se produljuje, a žene će u postmenopauzi, razdoblju nakon posljednje menstruacije, provesti i trećinu svog života. Upravo zato, u perimenopauzi treba djelovati preventivno i na vrijeme brinuti o sebi.''

