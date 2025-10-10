Nada za oboljele: Kombinacija lijekova usporava rast jednog od najagresivnijih oblika raka

Prema novoj studiji, pacijenti koji se bore s određenim oblikom agresivnog raka prostate mogli bi imati značajne koristi od nove kombinacije lijekova koja usporava rast tumora.

Znanstvenici ističu kako njihova otkrića snažno podupiru širu primjenu genetskog testiranja kod onkoloških pacijenata, budući da su rezultati pokazali da osobe s određenim genetskim mutacijama imaju znatno bolji odgovor na terapiju, piše Daily Mail.

Ovo novo globalno istraživanje, predvođeno stručnjacima s University College London (UCL), procjenjivalo je bi li dodavanje lijeka niraparib – koji se već koristi u liječenju raka jajnika i jajovoda – standardnoj terapiji donijelo prednost pacijentima s rakom prostate.

Foto: Shutterstock

Djelovanje nove terapije

Niraparib pripada klasi lijekova poznatih kao PARP inhibitori. PARP je protein koji pomaže oštećenim stanicama da se same poprave. Terapije poput nirapariba djeluju tako da blokiraju rad ovog proteina u stanicama raka, sprječavajući njihovu obnovu, što u konačnici dovodi do njihove smrti.

Istraživači su željeli provjeriti bi li dodavanje ovog lijeka standardnoj skrbi za metastatski rak prostate poboljšalo ishode liječenja. Uobičajena terapija za ovu vrstu karcinoma sastoji se od abirateron acetata i prednizona (AAP).

U kliničko ispitivanje bilo je uključeno 696 muškaraca prosječne dobi od 68 godina iz 32 zemlje diljem svijeta. Svi sudionici imali su promjene u genima koji su ključni za proces popravka DNK, poznat kao homologna rekombinacijska reparacija (HRR).

Uz to, čak 56 posto muškaraca imalo je mutacije u genima BRCA1 i BRCA2, koji su također presudni za popravak DNK. Polovica sudionika primala je kombiniranu terapiju (niraparib i AAP), dok je druga polovica primala standardnu njegu (samo AAP).

"Kombinacijom s niraparibom možemo odgoditi povratak raka i, nadamo se, značajno produljiti očekivani životni vijek", izjavio je profesor Gerhardt Attard.

Autori su, objavljujući svoja otkrića u uglednom časopisu Nature Medicine, naveli da je kombinirana terapija smanjila rizik od napredovanja bolesti za 37 posto u usporedbi sa samostalnom primjenom AAP-a kod svih pacijenata. U podskupini pacijenata s mutacijama gena BRCA1 ili BRCA2, taj rizik smanjen je za impresivnih 48 posto.

Iako su podaci o preživljavanju još uvijek u ranoj fazi i nema ih dovoljno da bi se donijeli sigurni zaključci, istraživači kažu da zasad izgledaju povoljno za niraparib. Važno je istaknuti da su muškarci koji su primali kombiniranu terapiju imali veću vjerojatnost za razvoj nuspojava, uključujući anemiju i visoki krvni tlak, u usporedbi s onima na standardnom liječenju.

Foto: Shutterstock

Veća mogućnost preživljavanja

"Kombiniranje nirapariba s AAP-om značajno je poboljšalo preživljavanje bez radiografske progresije kod pacijenata s mutacijama gena BRCA1/BRCA2 ili drugih HRR gena, što ukazuje na kliničku korist ove kombinacije za te pacijente", zaključili su autori.

Profesor Gerhardt Attard s UCL Cancer Institute i glavni autor studije, naglasio je: "Iako su trenutačne standardne terapije vrlo učinkovite za većinu pacijenata s uznapredovalim rakom prostate, postoji manji, ali značajan udio pacijenata koji od njih imaju ograničenu korist. Sada znamo da karcinomi prostate s promjenama u HRR genima predstavljaju skupinu pacijenata čija se bolest brzo vraća i ima agresivan tijek."

Dodao je kako ovi rezultati podupiru široko genomsko testiranje pri postavljanju dijagnoze kako bi se ciljana terapija primijenila kod pacijenata koji od nje mogu imati najveću korist. Liječnici bi, za pacijente s potvrđenom mutacijom, trebali razmotriti ovu terapiju, pažljivo balansirajući između jasnih prednosti u odgađanju napredovanja bolesti i rizika od nuspojava.

