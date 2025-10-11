Znanstvenici otkrili: Oblik mozga može predvidjeti rizik od demencije godinama unaprijed

Znanstvenici su utvrdili da način na koji se oblik mozga mijenja s godinama može otkriti rane znakove demencije. Stručnjaci sve više shvaćaju da najbolji način za razumijevanje starenja mozga nije proučavanje pojedinih dijelova, već analiza njegove cjelokupne strukture i međusobne interakcije različitih regija.

U velikoj studiji, čije je nalaze prenio i Daily Mail, istraživači iz Kalifornije i Španjolske koristili su snimke mozga kako bi izmjerili te promjene oblika i došli do zapanjujućih zaključaka.

Mozak se s godinama preoblikuje

Dok je poznato da se mozak s godinama postupno smanjuje, ova studija otkriva da se taj proces ne odvija ravnomjerno. Umjesto toga, mozak mijenja svoj oblik na vrlo specifične načine.

Donji i prednji dijelovi mozga, koji su odgovorni za ključne funkcije poput disanja, rada srca i određenih kognitivnih procesa, imaju tendenciju širenja prema van, dok gornji dijelovi, ključni za jezične funkcije te stražnji dijelovi, uključeni u vizualnu obradu i motoričku kontrolu, imaju tendenciju sažimanja prema unutra.

Značajan pokazatelj je i povećanje udaljenosti između odgovarajućih područja na lijevoj i desnoj strani mozga, posebno u prednjem dijelu. Ovo fizičko "razvlačenje" hemisfera snažan je pokazatelj smanjene komunikacije i koordinacije između lijeve i desne strane mozga. Kada veza oslabi, cjelokupna mreža mozga postaje manje učinkovita.

Utjecaj na sposobnosti ljudi

Ove specifične promjene oblika, potvrđene u više neovisnih skupina ispitanika, izravno su povezane sa slabijim kognitivnim vještinama, poput sposobnosti rasuđivanja. To ih čini jasnim fizičkim znakom kognitivnog oštećenja.

Problemi s pamćenjem povezani su sa širenjem u područjima temporalnog (sljepoočnog) režnja, koji su poznati kao centri za pamćenje. Jedno od najupečatljivijih otkrića studije tiče se entorinalnog korteksa, ključnog središta za pamćenje. Istraživanje pokazuje da preoblikovanje mozga povezano sa starenjem može fizički stisnuti ovu osjetljivu regiju uz bazu lubanje.

Budući da je to područje gdje se toksični protein tau prvi put nakuplja kod Alzheimerove bolesti, tim je predložio da bi te mehaničke sile mogle biti dosad nepoznat razlog njegove iznimne ranjivosti.

"Ovo bi moglo objasniti zašto je entorhinalni korteks nulta točka Alzheimerove patologije. Ako se mozak koji stari postupno pomiče na način koji pritišće ovu krhku regiju, to može stvoriti savršenu oluju za nastanak oštećenja", rekao je dr. Michael Yassa, koautor studije i neurobiolog sa Sveučilišta u Kaliforniji.

S druge strane, loša izvršna funkcija, koja uključuje planiranje i rasuđivanje, povezana je sa sažimanjem u parijetalnim (tjemenim) regijama, područjima za integraciju informacija i vida.

Novi biomarker za Alzheimerovu bolest

Ovi obrasci promjena još su izraženiji kod osoba s kliničkim oštećenjima, poput dijagnoze demencije, što pokazuje da se preoblikovanje ubrzava s napredovanjem bolesti. Nalazi, objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications, označavaju moguću promjenu paradigme u dijagnostici.

"Ne radi se samo o mjerenju smanjenja mozga. Radi se o tome kako arhitektura mozga odgovara na starenje i kako ta arhitektura predviđa tko će vjerojatnije imati problema s pamćenjem i razmišljanjem", izjavio je dr. Niels Janssen, glavni autor studije.

Geometrija mozga mogla bi poslužiti kao pouzdan biomarker za demenciju. Suptilne promjene mogle bi se otkriti puno prije nego što dođe do masovnog odumiranja stanica. To znači da bi se rutinska magnetska rezonancija (MRI) mogla analizirati kako bi se otkrio ovaj specifičan uzorak širenja i sažimanja, označavajući pacijenta kao visokorizičnog godinama prije nego što testovi pamćenja pokažu jasan problem.

