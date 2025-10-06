Svatko tko ima glavobolju trebao bi popiti ova dva pića: Neuroznanstvenik objasnio zašto

Neuroznanstvenik dr. Ramon Velazquez sa Sveučilišta Arizona State rekao je da glavobolju možete izliječiti kombiniranjem kave s drugom prirodnom tvari, koja se nalazi u zelenom čaju. To će, također, pomoći u poboljšanju mentalnog fokusa i smanjenju kofeinskog tremora, piše Express.

Dr. Velazquez je otkrio da jednostavna promjena u vašoj dnevnoj šalici kave može izoštriti fokus, smiriti um, pa čak i pomoći u smanjenju glavobolja.

"Ljudi pretpostavljaju da kofein djeluje izolirano, ali istina je da se može pojačati kada se kombinira s drugim spojevima koji se nalaze u prirodi. Tu stvari postaju stvarno zanimljive", rekao je dr. Velazquez.

"Mozak zapravo ne može osjetiti bol, zbog čega možete biti budni tijekom operacije mozga. Glavobolje se javljaju jer se tkivo koje okružuje mozak rasteže. Kofein pomaže ograničavanjem protoka krvi, što skuplja to tkivo i ublažava nelagodu. To je prirodni kognitivni pojačivač kada se pravilno koristi", dodao je.

L-teanin ublažava nervozu

Dr. Velazquez je kazao da se prava čarolija događa kada kofein kombinirate s drugim prirodnim sastojkom: L-teaninom.

"Kada kofein kombinirate s L-teaninom, dobivate snažnu kombinaciju. Kofein donosi energiju, a L-teanin ublažava nervozu. Rezultat je mentalni fokus koji zaista ide do neba", otkrio je.

L-teanin je aminokiselina koja se nalazi u listovima čaja, posebno zelenog čaja, kao i u nekim gljivama. Za razliku od drugih tvari za smirenje, ne uzrokuje pospanost. Umjesto toga, povećava razinu neurotransmitera poput dopamina i serotonina, stvarajući osjećaj smirene budnosti.

"Nije stvar samo u tome da ostanete budni. Radi se o tome da ostanete prisutni i bistre glave. To je ono što ovu kombinaciju čini tako učinkovitom za posao, učenje ili čak kreativne projekte", pojasnio je dr. Velazquez.

Omega-3 masne kiseline za zdravlje mozga

Istraživanja podupiru njegove tvrdnje. Studije su pokazale da L-teanin pomaže u poboljšanju pažnje i radnog pamćenja, posebno kada se uzima s kofeinom. Mnogi nootropni dodaci prehrani sada kombiniraju to dvoje.

"Ono što vam treba je kontrolirana, fokusirana energija. To je ono što L-teanin i kofein zajedno pružaju", rekao je dr. Velazquez.

On je, također, predložio da još jedan prirodni poticaj dodate svojoj kavi: omega-3 masne kiseline. One se nalaze se u ribljem ulju i chia sjemenkama, a povezane su s poboljšanim zdravljem mozga i koncentracijom.

"Omega-3 podržavaju fizičku strukturu moždanih stanica. Njihovo uparivanje s kofeinom i L-teaninom stvara okruženje u kojem vaš mozak može najbolje funkcionirati", objasnio je.

Rezultat je, kaže dr. Velazquez, trostruki pristup moždanoj snazi: kofein za energiju, L-teanin za smirenje i fokusiranje te omega-3 za podršku dugoročnom kognitivnom zdravlju. "Zamislite to kao ugađanje instrumenta. Ne želite samo pojačati glasnoću, želite jasnoću, ravnotežu i dugotrajnost", istaknuo je.

