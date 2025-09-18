Lijek za dijabetes koji se koristi već 60 godina neočekivano utječe na mozak: 'Ovo mijenja sve'
Metformin je siguran, dugotrajan i relativno pristupačan, a djeluje tako što smanjuje glukozu koju proizvodi jetra
Metformin se propisuje osobama s dijabetesom tipa 2 za regulaciju šećera u krvi već više od 60 godina, ali znanstvenici nisu bili sasvim sigurni kako djeluje. Nova studija sugerira da djeluje izravno u mozgu, što bi moglo dovesti do novih vrsta liječenja, piše ScienceAlert.
Studija, koju su proveli istraživači s Medicinskog fakulteta Baylor u SAD-u, identificira moždani put kroz koji lijek, čini se, djeluje, uz učinke koje ima na biološke procese u drugim dijelovima tijela.
"Općeprihvaćeno je da metformin snižava glukozu u krvi prvenstveno smanjenjem izlučivanja glukoze u jetri. Druge studije su otkrile da djeluje kroz crijeva", rekao je Makoto Fukuda, patofiziolog na Bayloru.
"Istraživali smo mozak jer je široko prepoznat kao ključni regulator metabolizma glukoze u cijelom tijelu. Istražili smo doprinosi li i kako mozak doprinosi antidijabetičkim učincima metformina", objasnio je.
Metformin djeluje u mozgu kroz drugačiji mehanizam
Prethodni rad nekih istih istraživača identificirao je protein u mozgu nazvan Rap1 koji utječe na metabolizam glukoze, posebno u dijelu mozga koji se naziva ventromedijalni hipotalamus ili (VMH).
U novoj studiji, koja je objavljena u časopisu Science Advances, testovi na miševima pokazali su da metformin putuje u VMH, gdje pomaže u borbi protiv dijabetesa tipa 2 tako što isključuje Rap1.
Kada su istraživači uzgajali miševe bez Rap1, metformin tada nije imao utjecaja na stanje slično dijabetesu, iako su ga drugi lijekovi imali. To je snažan dokaz da metformin djeluje u mozgu, kroz drugačiji mehanizam od drugih lijekova.
Tim je, također, pomno proučavao specifične neurone u kojima je metformin mijenjao aktivnost. To bi moglo dovesti do ciljanijih tretmana koji su usmjereni posebno na te neurone.
"Istražili smo i koje su stanice u VMH-u bile uključene u posredovanje učinaka metformina. Otkrili smo da se SF1 neuroni aktiviraju kada se metformin unese u mozak, što sugerira da su izravno uključeni u djelovanje lijeka", otkrio je Fukuda.
Kako djeluje metformin?
Metformin je siguran, dugotrajan i relativno pristupačan. Djeluje tako što smanjuje glukozu koju proizvodi jetra i povećava učinkovitost tijela u korištenju inzulina te tako pomaže u upravljanju simptomima dijabetesa tipa 2.
Sada znamo da vrlo vjerojatno djeluje kroz mozak, kao i kroz jetru i crijeva. Jasno je da se to mora pokazati i u studijama na ljudima, ali nakon što se to utvrdi, mogli bismo pronaći načine za pojačavanje učinaka metformina.
Ovo se također povezuje s drugim zanimljivim studijama koje su otkrile da isti lijek može usporiti starenje mozga i poboljšati životni vijek. S boljim razumijevanjem načina na koji metformin djeluje, mogli bismo ga u budućnosti koristiti za širi raspon namjena.
"Ovo otkriće mijenja način na koji razmišljamo o metforminu. On ne djeluje samo u jetri ili crijevima, već djeluje i u mozgu. Otkrili smo da, iako jetri i crijevima trebaju visoke koncentracije lijeka za reakciju, mozak reagira na mnogo niže razine", istaknuo je Fukuda.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'