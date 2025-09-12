Službeno je priznata nova vrsta dijabetesa: 'Pogađa oko 25 milijuna ljudi diljem svijeta'

Dijabetes tipa 5 službeno je priznat kao poseban oblik dijabetesa od strane Međunarodne dijabetičke federacije. Iako naziv sugerira postojanje samo nekoliko vrsta, danas znamo da postoji više od deset različitih oblika dijabetesa. Njihova klasifikacija daleko je složenija nego što brojevi impliciraju.

U nastavku donosimo pregled glavnih i rjeđih tipova dijabetesa – uključujući i neke za koje možda još niste čuli – s objašnjenjem njihovih uzroka i mogućnosti liječenja.

Dijabetes Tipa 1

Dijabetes tipa 1 nastaje kada imunološki sustav greškom napadne stanice u gušterači koje proizvode inzulin. Ova reakcija može se dogoditi u bilo kojoj životnoj dobi, od djetinjstva do starosti.

Nije povezan s prehranom ni načinom života. Najčešće se razvija zbog genetske sklonosti i vanjskih čimbenika poput virusnih infekcija. Liječenje zahtijeva doživotno uzimanje inzulina, putem injekcija ili pumpi.

Kod nekih osoba koje imaju česte epizode niskog šećera u krvi, moguće je presađivanje stanica gušterače donora. To može smanjiti potrebu za inzulinom, a u nekim ga slučajevima i potpuno zamijeniti.

Također, dio ljudi već je primio transplantate iz matičnih stanica koji gotovo potpuno uklanjaju simptome dijabetesa. No, potrebno je uzimati jake lijekove koji sprječavaju odbacivanje tih stanica, a ova terapija još nije dostupna svima.

Dijabetes Tipa 2

Dijabetes tipa 2 najčešči je oblik bolesti i često je povezan s visokim indeksom tjelesne mase (BMI). Ipak, može se pojaviti i kod osoba normalne tjelesne težine, posebno ako postoji jaka genetska predispozicija. Određene etničke skupine - imaju veći rizik, čak i pri nižoj tjelesnoj težini.

Povećanje proizvodnje inzulina u tijelu može pomoći u kontroli razine šećera u krvi. Neki lijekovi potiču gušteraču na proizvodnju inzulina, dok drugi poboljšavaju osjetljivost na inzulin.

Metformin je jedan od najčešće korištenih lijekova za dijabetes tipa 2 – uzima ga stotine milijuna ljudi širom svijeta. Pomaže tako što poboljšava djelovanje inzulina i smanjuje stvaranje šećera u jetri.

Foto: Shutterstock

Postoji mnogo različitih lijekova za kontrolu šećera u krvi, a najbolje rezultate daje terapija prilagođena određenom pacijentu.

Promjene u načinu života također mogu pomoći, pa čak i preokrenuti dijabetes. Primjerice, dijeta od 800 kalorija na dan tijekom godinu dana preokrenula je dijabetes kod gotovo polovice sudionika u jednom istraživanju.

Gestacijski dijabetes

Gestacijski dijabetes javlja se tijekom trudnoće, najčešće između 24. i 28. tjedna. Nastaje zbog hormonalnih promjena koje smanjuju osjetljivost tijela na inzulin.

Veći rizik imaju žene s prekomjernom težinom, one koje su već rodile veliku bebu ili imaju dijabetes u obitelji.

Također, žene iz srednjoistočnih, južnoazijskih, afričkih i karipskih zemalja, kao i starije trudnice, podložnije su ovom obliku dijabetesa.

Liječenje uključuje zdravu prehranu, tjelovježbu, tablete ili inzulin ako je potrebno.

Rjeđi oblici dijabetesa

Postoji najmanje devet podvrsta dijabetesa koje uključuju rijetke genetske oblike, ponekad uzrokovane samo jednom genetskom promjenom. Neki oblici mogu nastati kao posljedica liječenja, poput operacija ili lijekova (npr. steroida).

Neonatalni dijabetes pojavljuje se rano u životu. Neke genetske promjene utječu na to kako gušterača oslobađa inzulin. Organizam nekih pacijenata i dalje proizvodi vlastiti inzulin, pa se mogu liječiti tabletama koje potiču gušteraču da ga izlučuje.

Dijabetes zrele dobi mladih (MODY) javlja se kasnije u životu i povezan je s genetskim promjenama. Neke promjene utječu na to kako stanice gušterače osjećaju šećer, a druge na razvoj gušterače, piše Science Alert.

Foto: Shutterstock

Tip 3c dijabetesa razlikuje se jer je uzrokovan oštećenjem gušterače. Osobe s rakom gušterače mogu razviti dijabetes nakon uklanjanja dijelova organa. Može se razviti i nakon pankreatitisa (upale gušterače).

Osobe s cističnom fibrozom također imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa. To se zove dijabetes povezan s cističnom fibrozom. Rizik raste s godinama i vrlo je čest – oko trećine ljudi s cističnom fibrozom razvije dijabetes do 40. godine života.

Dijabetes Tipa 5

Ovaj novi službeno priznati oblik dijabetesa povezan je s pothranjenošću u ranim godinama života. Dijabetes tipa 5 češći je u siromašnijim zemljama i pogađa oko 20–25 milijuna ljudi diljem svijeta.

Osobe koje pate od njega imaju nisku tjelesnu masu i manjak inzulina, ali taj manjak nije uzrokovan imunološkim sustavom. Umjesto toga, tijelo možda tijekom djetinjstva nije dobilo odgovarajuću prehranu potrebnu za normalan razvoj gušterače.

Studije na glodavcima pokazale su da prehrana s malo proteina tijekom trudnoće ili adolescencije dovodi do slabog razvoja gušterače. Ovo je poznato već godinama. Imati manju gušteraču faktor je rizika za različite oblike dijabetesa – jednostavno rečeno, imaju manje zaliha stanica koje proizvode inzulin.

Dijabetes je krovni pojam za niz stanja koja uzrokuju povišenu razinu šećera u krvi, ali temeljni uzroci jako se razlikuju. Razumijevanje specifičnog oblika dijabetesa ključno je za pravilno liječenje.

Kako medicinska znanost napreduje, tako se razvija i klasifikacija dijabetesa. Prepoznavanje dijabetesa povezanog s pothranjenošću poput tipa 5 potiče daljnju raspravu. To je korak prema boljem razumijevanju i liječenju – osobito u zemljama s niskim prihodima.

