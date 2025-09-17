Vlakna koja pomažu kod mršavljenja: Brže smanjuju tjelesnu težinu i sagorijevaju masnoće

Istraživanja mikroba u ljudskim crijevima pokrenula su revoluciju u znanosti o prehrani, a vlakna su postala važna kao i proteini. Psljednjih godina, vlakna se sve više dodaju hrani kako bi nahranila mikrobiom crijeva i poboljšala zdravlje. No, nova studija provedena na miševima, objavljena 2024. godine u Journal of Nutrition, sugerira da svi dodaci vlaknima nisu jednako korisni. Beta-glukan, vrsta vlakna koja se nalazi u zobenoj kaši i ječmu, pokazao je izvrsne rezultate u kontroli šećera u krvi i mršavljenju kod miševa koji su bili na visokomasnoj prehrani.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Arizoni i Sveučilišta u Beču otkrili su da je beta-glukan smanjio tjelesnu težinu i količinu masti kod miševa u razdoblju od 18 tjedana. Za razliku od toga, drugi oblici vlakana poput pšeničnog dekstrina, pektina, otpornog škroba i celuloze nisu imali isti učinak, iako su značajno promijenili mikrobiom miševa u odnosu na one koji nisu konzumirali vlakna.

Biomedicinski znanstvenik Frank Duca s Univerziteta u Arizoni objasnio je: "Znamo da su vlakna važna, ali postoji toliko različitih vrsta. Željeli smo saznati koja vlakna bi bila najbolja za mršavljenje i kontrolu šećera u krvi kako bismo informirali potrošače, ali i poljoprivrednu industriju".

Brojne zdravstvene dobrobiti vlakana

Dijetalna vlakna glavni su izvor energije za bakterije u crijevima, a manje od pet posto ljudi u SAD-u konzumira preporučenu količinu vlakana. Zbog toga popularnost dodataka vlaknima i hrane obogaćene vlaknima raste. Vlakna dolaze u različitim oblicima, a neka su topljiva u vodi kao što je beta-glukan, dok su druga netopljiva, kao što je celuloza. Studija je testirala nekoliko vrsta vlakana u istoj skupini miševa, piše Science Alert.

Samo je beta-glukan povećao broj korisnih bakterija u crijevima, dok su miševi hranjeni beta-glukanom izgubili na težini već nakon deset tjedana. Slični rezultati zabilježeni su u ranijim istraživanjima na štakorima koji su konzumirali ječam bogat beta-glukanom. Iako su nastavili jesti visokomasnu hranu, štakori su mršavjeli zbog povećane energetske potrošnje.

Miševi hranjeni beta-glukanom također su imali povećane razine butirata, metabolita koji nastaje razgradnjom vlakana, a koji potiče proizvodnju GLP-1, proteina koji regulira inzulin i apetit. Iako se smatra da GLP-1 ima ključnu ulogu u mršavljenju, znanstvenici smatraju da butirat može imati i druge koristi, poput poboljšanja zdravlja crijevne barijere i podrške jetri.

Iako će biti potrebno još istraživanja prije nego što se ovi rezultati mogu primijeniti na ljude, studija pokazuje da neka vlakna, poput beta-glukana, mogu biti učinkovitija za mršavljenje i kontrolu inzulina od drugih vrsta vlakana.

