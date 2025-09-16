Liječnik se izložio smrtonosnom virusu i spasio brojne živote: 'Njegova smrt nije bila uzaludna'

Na prijelazu iz 1800-ih u 1900-e, kada ljudi još nisu znali kako se točno prenose zarazne bolesti, američki liječnik Jesse William Lazear odigrao je važnu ulogu u otkrivanju istine o žutoj groznici.

Da bi pomogao znanosti, namjerno je dopustio da ga ubode zaraženi komarac – kako bi na vlastitom tijelu proučio bolest. Njegova osobna žrtva, u kojoj je doslovno postao pokusni subjekt vlastitog istraživanja, promijenila je tijek medicinske znanosti i spasila brojne živote.

Foto: Profimedia

Liječnik dopustio zaraženom komarcu da ga ugrize

Lazear je bio član posebne američke Vojne komisije za istraživanje žute groznice (Yellow Fever Board), u sklopu koje je surađivao s liječnicima Walterom Reedom, Jamesom Carrollom i Aristidesom Agramonteom. Njihova misija bila je istražiti uzroke žute groznice — bolesti koja je desetljećima odnosila tisuće života, posebice u tropskim i suptropskim krajevima.

Tijekom boravka na Kubi, gdje je služio kao pomoćni kirurg u vojnoj bazi Columbia Barracks, Lazear se posebno posvetio provjeri hipoteze kubanskog znanstvenika Carlosa Finlaya iz 1881. godine. Finlay je prvi iznio tezu da je uzročnik žute groznice virus kojeg prenosi određena vrsta komarca (Aedes aegypti), no ta ideja tada nije naišla na širu znanstvenu potvrdu.

U rujnu 1900. Lazear je u pismu supruzi napisao: "Mislim da sam na tragu pravog uzročnika." Nedugo nakon toga, svjesno je dopustio zaraženom komarcu da ga ugrize – s ciljem da na vlastitom tijelu dokumentira tijek bolesti i potvrdi mehanizam prijenosa. U roku od tjedan dana razvio je simptome žute groznice – visoku temperaturu, žuticu, opću slabost i povraćao je crnu sluz, karakterističnu za tzv. toksičnu fazu bolesti. Umro je 25. rujna 1900. u dobi od 34 godine, piše LadBible.

Tek godinama nakon njegove smrti, javnost je doznala istinu – da je Lazear namjerno dopustio zaraženom komarcu da ga ugrize kako bi znanstveno potvrdio prijenos virusa. U to se vrijeme vjerovalo da je riječ o nesretnom slučaju. Međutim, 1947. godine liječnik Phillip S. Hench pronašao je njegove bilješke koje su jasno pokazale da je postupak bio svjestan i namjeran.

Simulacija pokazuje simptome žute groznice

Simptomi koje je razvijao bili su klasični za žutu groznicu – visoka temperatura, žutilo očiju, slabost i povraćanje tamne tekućine. "Unutar tjedan dana nakon ugriza, počeo je osjećati prve simptome bolesti", prikazuje nedavna simulacija koju je izradio Zack D. Films. Simulacija rekonstruira tijek bolesti u njegovom tijelu, koji je napredovao do tzv. toksične faze – faze u kojoj dolazi do zatajenja jetre i bubrega, pojave žutice i, u najtežim slučajevima, smrti.

Tada javnost nije znala da je upravo on bio taj koji je svjesno dopustio da ga ugrize zaraženi komarac, kako bi na vlastitom tijelu proučavao bolest. "Lazear je tvrdio da nije znao da je komarac zaražen", navodilo se tada, no Henchova otkrića u njegovoj bilježnici potvrdila su suprotno – sve je bilo pažljivo isplanirano i provedeno s ciljem razumijevanja mehanizma zaraze.

Njegova smrt, iako tragična, nije bila uzaludna. Otkriće prijenosa bolesti putem komaraca označilo je ključni trenutak u razvoju preventive i suzbijanja žute groznice. Njegova žrtva, zajedno s radom ostatka tima, postavila je temelje za razvoj cjepiva. Godine 1937., virolog Max Theiler razvio je cjepivo Yellow Fever 17D koje koristi oslabljeni soj virusa. To cjepivo pokazalo se iznimno učinkovitim, pružajući doživotnu zaštitu i uspješno suzbijajući bolest u mnogim dijelovima svijeta.

Priča o Jessaeu Williamu Lazearu trajni je podsjetnik na to koliko daleko su znanstvenici spremni ići u potrazi za odgovorima, ponekad i po cijenu vlastitog života. "Njegova smrt nije bila uzaludna jer je upravo zahvaljujući njegovoj žrtvi čovječanstvo dobilo ključne spoznaje za suzbijanje jedne od najsmrtonosnijih bolesti modernog doba", rekao je kasnije jedan od njegovih kolega.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Istražili smo gdje sve žene mogu roditi kod kuće