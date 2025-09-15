Stomatolog: 'Mogu reći sedam stvari o vašem zdravlju prije nego što kažete ijednu riječ'

Posjet stomatologu može otkriti više o vašem zdravlju od samog stanja vaših zubi. Svaki put kad sjednete na stomatološki stolac, on često otkrije stanje vašeg cjelokupnog zdravlja, od stresa do problema sa želucem, piše Express.

Poznati stomatolog dr. Kabir Bhogal rekao je da male promjene u vašim ustima mogu otkriti temeljna stanja, od probavnih problema do nedostatka hranjivih tvari. Zapravo, mnogi zdravstveni problemi prvo se pojavljuju kao promjene u vašem oralnom okruženju, često prije nego što sami primijetite bilo kakve simptome.

Dr. Bhogal je otkrio sedam iznenađujućih stvari koje vam stomatolog može reći o vašem zdravlju prije nego što sazna vašu medicinsku povijest.

1. Napetost čeljusti i trošenje zuba

Škrgutanje zubima ili stiskanje čeljusti može ukazivati ​​na "bruksizam", naviku koja se obično povezuje sa stresom ili tjeskobom.

Naime, kada smo pod stresom, možemo nesvjesno stiskati čeljusti ili škrgutati zubima, to je fizički odgovor na napetost. S vremenom to može dovesti do vidljivih simptoma poput ravnih ili istrošenih površina zuba, bolova u čeljusti, pa čak i malih prijeloma, obično na rubovima kutnjaka ili prednjih zuba.

Ako se ne liječi, bruksizam može doprinijeti poremećajima temporomandibularnog zgloba (ili problemima koji utječu na temporomandibularni zglob), koji spaja čeljust s lubanjom. To može dovesti do kroničnih glavobolja, bolova u licu i poteškoća sa žvakanjem.

Osim tehnika upravljanja stresom, stomatolozi mogu predložiti i prilagođene noćne štitnike tijekom spavanja ili u težim slučajevima zubne krunice za obnovu štete.

Foto: Pexels

2. Upala desni

Stomatolozi su obučeni za prepoznavanje simptoma parodontalne bolesti, kroničnog stanja koje utječe na tkivo desni te koje je vodeći uzrok gubitka zuba. Pušenje značajno povećava rizik od razvoja bolesti desni smanjenjem protoka krvi u desnima, slabljenjem imunološkog odgovora i otežavanjem zacjeljivanja tkiva.

S vremenom to može dovesti do trajne upale, povlačenja desni, pa čak i gubitka kosti. Zato redoviti stomatološki pregledi često mogu otkriti skriveni utjecaj pušenja na vaše oralno zdravlje, obično prije nego što to sami shvatite.

3. Erozija kiselinom

Kada se zaštitni vanjski sloj zuba (caklina) počne trošiti, to može biti rani znak kronične izloženosti kiselini. To se u početku može uočiti na stražnjoj strani zuba i često proizlazi iz nedijagnosticirane gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), stanja u kojem se želučana kiselina opetovano vraća u jednjak, pa čak i u usta.

Stomatolozi to obično mogu otkriti prije nego što pacijent shvati da ima refluks kiseline, jer erozija kiselinom slabi caklinu i čini zube osjetljivijima na karijes i pukotine. Ova vrsta oštećenja može zahtijevati restaurativne postupke poput zubnih krunica kako bi se zaštitili zahvaćeni zubi.

4. Suha usta

Iako kserostomija (suha usta) može biti posljedica čimbenika poput dehidracije, stresa ili lijekova, ona je također čest rani simptom dijabetesa. To je zato što dijabetes može izravno utjecati na žlijezde slinovnice, oštećujući njihovu sposobnost proizvodnje sline. Osim toga, visoka razina šećera u krvi uzrokuje da tijelo gubi više tekućine, što brže dovodi do suhoće usta.

Budući da slina obično pomaže isprati čestice hrane i neutralizirati oralne kiseline, smanjena slina stvara idealno okruženje za lakše razmnožavanje bakterija, povećavajući rizik od karijesa i bolesti desni.

U ustima se može pojaviti primjetno suha, ljepljiva tekstura ili ponekad gljivična infekcija poput angularnog heilitisa (ispucali kutovi usana) koja može zahtijevati krvni test.

5. Oralna kandidijaza

Bijele mrlje ili kremasti premaz na jeziku i unutarnjim stranama obraza mogu biti znak oralne kandidijaze, gljivične infekcije uzrokovane prekomjernim rastom Candide, vrste kvasca koji prirodno živi u ustima. Imunološki sustav obično drži rast oralnih bakterija pod kontrolom, pa kada je prirodna obrana tijela ugrožena, to omogućuje Candidi da se razmnožava.

To može biti uzrokovano stanjima poput HIV-a i autoimunih bolesti, ili čak određenim lijekovima poput antibiotika koji narušavaju ravnotežu normalnih bakterija u tijelu. Osim toga, proteze koje loše pristaju mogu pogoršati ovaj problem iritirajući oralna tkiva, stvarajući vlažno okruženje u kojem kvasac uspijeva.

Foto: Pexels

Dr. Bhogal savjetuje ugradnju zubnih implantata umjesto proteza, jer su integrirani u kost i nude veću stabilnost uz očuvanje susjednih zuba.

6. Zadah iz usta

Ponekad ljudi mogu imati zadah iz usta bez obzira na to što redovito i pravilno peru zube. Uporni zadah iz usta, unatoč dobroj oralnoj higijeni ili redovitim stomatološkim pregledima, može proizaći iz gastrointestinalnih problema.

Uobičajeni uzrok može biti Helicobacter pylori (H. pylori), spiralna bakterija koja se može naći na sluznici čovjekova želuca. Ona uzrokuje više od 90 posto ulkusa (čireva) dvanaesnika i do 80 posto ulkusa želuca te proizvodi sumporne spojeve koji doprinose neugodnom mirisu.

Također, disfunkcija jetre može se manifestirati i kroz dah jer igra vitalnu ulogu u metabolizmu hranjivih tvari i filtriranju toksina iz krvi. Kada jetra ne funkcionira ispravno, mogu se nakupljati otpadni proizvodi, a ti se toksini zatim mogu ispuštati kroz pluća, uzrokujući neuobičajeno pljesniv ili metalni miris daha (tzv. jetreni zadah ili "fetor hepaticus").

Stomatolozi često mogu prepoznati razliku na temelju odakle dolazi miris, kako miriše i poboljšava li se oralnom njegom.

7. Blijed jezik

Jezik koji izgleda neobično blijedo ili glatko može odražavati nedostatak esencijalnih vitamina i minerala, posebno željeza, folata ili vitamina B12. Ovi posebni nutrijenti igraju ključnu ulogu u održavanju zdravih krvnih stanica i podržavanju popravak tkiva i imunološke funkcije, a sve to izravno utječe na vaše oralno zdravlje.

Bez dovoljno tih nutrijenata, meka tkiva u ustima, posebno jezik, mogu se upaliti, istanjiti ili biti skloni iritaciji jer ne dobivaju kisik ili hranjive tvari koje su im potrebne. To može dovesti do nelagode, peckanja ili čak povećanog rizika od infekcije, što se sve može pogoršati zbog odgođenog procesa zacjeljivanja uzrokovanog pothranjenošću.

Stomatolozi mogu pomoći u prepoznavanju ranih znakova anemije ili povezanih nutritivnih nedostataka i mogu savjetovati daljnje krvne pretrage kod liječnika opće prakse.

POGLEDAJTE GALERIJU

