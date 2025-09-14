Zaboravljeni segment muškog zdravlja: 'Istraživanja potvrđuju da je jednako važno kao i kod žena'

Ako ste ikada zadržavali mokraću, stajali uspravno bez napora ili održavali zadovoljavajuć seksualni život, možete zahvaliti svom zdjeličnom dnu. Ova mreža mišića i vezivnog tkiva ključna je za kontrolu mokrenja, pražnjenje crijeva, držanje tijela i seksualnu funkciju.

Unatoč tolikoj važnosti, snaga zdjeličnog dna obično se prikazuje kao žensko zdravstveno pitanje — uglavnom zato što se slabost tog područja često povezuje s porodom, menstruacijom i menopauzom.

"Ali i muškarci trebaju razumjeti da je zdjelično dno vitalni dio njihova tijela jer povezuje toliko različitih tjelesnih funkcija", kaže dr. Peter Bajic, urolog i ravnatelj Odjela za muško zdravlje u Cleveland Clinic u saveznoj državi Ohio.

Otprilike jedan od pet muškaraca starijih od 65 godina ima urinarnu inkontinenciju povezanu sa zdjeličnim dnom, a čak 16 posto muškaraca živi s kroničnom bolovima u zdjelici.

Srećom, nedavna istraživanja i sve veća klinička pozornost poboljšavaju svijest i stavljaju muško zdjelično zdravlje u prvi plan.

Što je zdjelično dno?

Zdjelično dno, ili zdjelična dijafragma, je složena skupina mišića, vezivnog tkiva i živaca.

"Zamislite zdjelično dno kao remen koji povezuje kosti, kralježnicu i pubičnu kost", objašnjava Loren Fishman, profesor fizikalne medicine i rehabilitacije sa Sveučilišta Columbia.

Ono ne podržava samo organe, već pomaže i u kontroli mokrenja, probave, seksualne funkcije, drenaže limfe i stabilnosti trupa, dodaje fizioterapeutkinja Jennifer Kinder.

Foto: Shutterstock

Iako uglavnom ostaje snažno nakon djetinjstva, može oslabiti s godinama, stresom, genetikom ili lošim navikama, kaže Karen Brandon, predsjednica Međunarodnog društva za bolove u zdjelici.

Simptomi uključuju bol u zdjelici, čestu potrebu za mokrenjem, inkontinenciju, spuštanje organa i slabiju seksualnu funkciju.

No, problemi mogu nastati i zbog pretjerane napetosti mišića, često uzrokovane stresom, lošim držanjem ili kompenzacijom zbog bolova, što može uzrokovati nelagodu u testisima, prostati, penisu ili mjehuru, napominje Bajic.

Kako zdjelično dno koristi muškarcima - i gdje počinju problemi

Zdjelično dno ima ključne funkcije kod svih, ali neke su specifične za muškarce — osobito u seksualnoj i mokraćnoj funkciji. Mišići tog područja sudjeluju u erekciji, ejakulaciji i kontroli mokrenja, te stabiliziraju mjehur i mokraćnu cijev.

Gotovo 5 posto muškaraca do 44 godine ima svakodnevnu inkontinenciju, a taj broj znatno raste s godinama, posebno kod manje aktivnih.

Problemi sa zdjeličnim dnom često se javljaju nakon operacije prostate, ali i zbog pretilosti, kroničnog naprezanja, stresa, lošeg držanja i dugotrajnog sjedenja na WC-u — što muškarci čine češće nego žene, piše National Geographic.

Foto: Shutterstock

Starenje je također važan čimbenik jer se "integritet vezivnog tkiva mijenja s godinama", kaže dr. Emi Bretschneider, predstojnica Odjela za uroginekologiju i rekonstruktivnu kirurgiju zdjelice u Northwestern Memorial bolnici.

Nova istraživanja koja mijenjaju fokus

Desetljećima je istraživanje zdjeličnog dna bilo gotovo isključivo usmjereno na žene, zbog učinka menstruacije, menopauze, trudnoće i poroda. No u posljednjih nekoliko godina, muško zdjelično zdravlje sve više mijenja pristup u prevenciji i liječenju.

Primjerice, istraživanje iz 2021. godine povezuje snagu mišića zdjeličnog dna s erektilnom disfunkcijom. Studija iz 2022. pokazala je da ciljane vježbe zdjeličnog dna smanjuju urinarnu inkontinenciju nakon operacije prostate, a pregledna studija iz 2025. zaključila je da fizikalna terapija treba biti prva linija tretmana za brojne muške poremećaje — od preuranjene ejakulacije do kronične boli u zdjelici.

Pojavljuju se i novi pristupi, poput biofeedbacka, elektrostimulacije pa čak i aplikacija za vježbanje. ''Istraživanja konačno potvrđuju ono što mnogi od nas u praksi već dugo znaju — da je zdjelično dno jednako važno za muško zdravlje kao i za žensko'', kaže Bajic.

Kako ojačati zdjelično dno

Za jačanje glavnih mišića zdjeličnog dna, "Kegelove vježbe su najbolja opcija", kaže Fishman. Osmislio ih je američki ginekolog Arnold Kegel 1948. godine, a vježbe su vrlo jednostavne.

Brandon objašnjava da vježba počinje pronalaženjem pravih mišića.

Foto: Shutterstock

"Zamislite da pokušavate zaustaviti mokrenje ili zadržati vjetar", savjetuje. Kada ih identificirate, kontrahirajte ih na 5 do 10 sekundi, zatim opustite. Ponavljajte oko 15 puta dnevno. "To može postati dio rutine, poput pranja zubi", kaže ona.

Ali Kegelove vježbe nisu jedina opcija.

"Bilo kakvo jačanje trupa — pilates, joga, barre, čučnjevi — može pomoći", kaže dr. Amy Park, predstojnica uroginekologije i rekonstruktivne kirurgije zdjelice u Cleveland Clinic. "Svi su ti mišići međusobno povezani i djeluju zajedno, a funkcionalne vježbe poput ove definitivno poboljšavaju snagu zdjeličnog dna."

Zato što napeti mišići mogu narušiti kontrolu mjehura i crijeva, korisno je i istezanje i opuštanje tih mišića.

Terapija lijekovima je još jedna opcija, a ponekad se preporučuje i operacija — osobito kada su prisutni problemi poput prolapsa, urinarne ili crijevne disfunkcije. Iako su istraživanja ograničena, Kinder dodaje da i tehnike disanja mogu igrati ulogu: udahnite kako biste proširili trbuh, izdahnite dok nježno kontrahirate mišiće zdjeličnog dna.

Ipak, nisu svi problemi zdjeličnog dna povezani sa slabošću. "Jačanje već napetog zdjeličnog dna može pogoršati simptome", upozorava Bajic. Muškarcima koji se oporavljaju nakon operacije prostate mogu biti potrebni specijalizirani programi, dok će drugima više odgovarati tehnike opuštanja poput ciljanim istezanja, vježbi pokretljivosti i tzv. "obrnutih Kegelovih vježbi", koje se fokusiraju na opuštanje umjesto kontrakcije mišića.

Liječnik ili fizioterapeut mogu prilagoditi pristup i riješiti individualne probleme, kaže Kinder.

