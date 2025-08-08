Stomatologinja upozorava: 'Iako zdrave ove ljetne namirnice opasne su za zube'

Zdrava prehrana i aktivan život tijekom ljeta često uključuju raznovrsno voće, smoothieje, salate i razna osvježavajuća pića. Iako se ove navike čine korisnima za zdravlje, stomatologinja dr. Rosh upozorava da neke od tih naizgled bezopasnih "zdravih" opcija mogu naštetiti zdravlju zubiju.

Upravo zato, ističe važnost informiranja jer ono što godi tijelu, ne mora nužno biti dobro i za vaš osmijeh.

Namirnice i pića koje treba izbjegavati

Dr. Rosh, 32-godišnja stomatologinja iz Engleske, upozorava na deset uobičajenih ljetnih namirnica i napitaka koji, unatoč svojoj popularnosti mogu imati štetan utjecaj na zdravlje zubi te dugoročno narušiti izgled i kvalitetu osmijeha.

1. Balzamični ocat

Salate su omiljeni izbor tijekom ljeta, no popularni dodatak poput balzamičnog octa mogao bi vam više štetiti nego koristiti. "Kiselkast i tamno pigmentiran, ovaj naizgled bezazleni dodatak može pridonijeti eroziji cakline i bojanju zubi, osobito kod osoba koje ne održavaju redovito oralnu higijenu'', upozorava dr. Rosh. Kao zdraviju i manje agresivnu alternativu predlaže jabučni ocat.

2. Smoothie

Iako se smoothie često percipira kao idealan doručak, osobito tijekom ljetnih vrućina, ova naizgled zdrava opcija može predstavljati rizik za zdravlje zubi zbog visokog udjela prirodnih šećera i dodataka poput granole.

"Smrznuti komadići voća mogu oštetiti zube ako ih grizete, dok se hrskava granola lako zaglavi između njih, stoga je izuzetno važno redovito koristiti zubni konac", upozorava dr. Rosh.

3. Ledeni čajevi i kava

Iako su ledena kava i čaj čest izbor za osvježenje tijekom ljetnih mjeseci, stomatolozi upozoravaju da ovi napitci mogu negativno utjecati na boju i zdravlje zubi. "Jedina neutralna stvar kod ovih pića jest bež nijansa kojom, zbog prisutnosti tanina, mogu obojiti zubnu caklinu", objašnjava dr. Rosh.

Uz to, ističe kako su mnogi industrijski ledeni čajevi iznenađujuće kiseli, što dodatno povećava rizik za zubnu caklinu. "Nakon konzumacije takvih napitaka, zube treba četkati kao da ste upravo popili gazirano piće s punim udjelom šećera", savjetuje.

4. Gazirana voda

Iako se smatra zdravijom alternativom gaziranim sokovima, gazirana voda – s okusom ili bez – također može oštetiti zubnu caklinu. "S vremenom to može oslabiti caklinu, osobito kod verzija s okusima koje su često još kiselije", objašnjava i dodaje da je umjerenost ključ.

5. Lubenica

Lubenica je niskokalorično i iznimno hidratantno voće, no nije potpuno bezopasna za zdravlje zubi. "Koštice lubenice mogu prouzročiti pukotine ili oštećenja na kutnjacima ako ih slučajno zagrizete'', objašnjava stomatologinja te dodaje kako prirodni šećeri u plodu mogu pridonijeti razvoju karijesa, osobito ako se ostaci hrane ne uklone temeljitim pranjem zubi nakon konzumacije.

6. Kukuruz u klipu

Kukuruz u klipu nezaobilazan je dio svakog ljetnog roštilja te je poznat po svojim benefitima, no istovremeno može predstavljati rizik za zdravlje zubi. "Grickanje kukuruza izravno s klipa može oštetiti zubne ljuskice ili čak izazvati napuknuće, osobito ako je zub već oslabljen", ističe stomatologinja i savjetuje oprez pri konzumaciji kako bi se izbjegle nepotrebne ozljede i osigurala dugotrajna zaštita zubi.

7. Smrznuti jogurt

Smrznuti jogurt često se smatra zdravijom alternativom sladoledu, no i on može sadržavati visok udio šećera koji negativno utječe na zubnu caklinu. "Dodaci poput orašastih plodova često se obilno posipaju po smrznutim proizvodima, a ako se zagrizu neoprezno, mogu oštetiti zubnu strukturu, posebno ljuskice ili već oslabljene zube", dodaje.

Zbog toga je važno uživati u ovom osvježavajućem desertu umjereno i pažljivo, uz redovitu oralnu higijenu.

8. Tamne bobice

Tamne bobice poznate su po visokim koncentracijama antioksidanata i brojnim zdravstvenim prednostima, no istovremeno mogu uzrokovati trajne mrlje na zubima i pridonijeti nastanku karijesa zbog prirodnih šećera koje sadrže.

"Iako su vrlo zdrave, važno je znati da zbog njihove intenzivne boje zubi mogu poprimiti tamnije mrlje i izgubiti svoj sjaj", napominje. Stoga se preporučuje pažljivo održavanje oralne higijene nakon jela kako bi se umanjili neželjeni učinci.

9. Sladoled na štapiću

Sladoled na štapiću još je jedna od omiljenih ljetnih poslastica, no za očuvanje zdravlja zubi važno je pristupiti mu s oprezom. Dr. Rosh upozorava: "Grickanje sladoleda može uzrokovati napuknuća zubi, oštetiti zubnu caklinu te povećati osjetljivost. Ližite sladoled umjesto da ga grizete."

10. Agrumi

Limun, limeta, grejp i naranča sadrže prirodne kiseline koje mogu postupno oštetiti i stanjiti zubnu caklinu, što povećava rizik od propadanja zubi. "Nakon konzumacije agruma važno je temeljito oprati zube kako biste spriječili dugotrajna oštećenja."

Stomatologinja za kraj preporučuje izbjegavanje pranja zubi odmah nakon konzumacije kiseline te savjetuje da pričekate barem 20-30 minuta kako bi se caklina stabilizirala, piše Need To Know.

