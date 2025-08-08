Potresena majka nakon smrti sina upozorava: 'Stotine su izgubile život zbog ovog dodatka prehrani'

Pam Mauldin iz SAD-a podijelila je bolnu priču o gubitku sina Jordana, koji je preminuo nakon što je uzeo dodatak prehrani za koji je mislio da je prirodan i bezopasan.

U travnju 2022. godine, 37-godišnji Jordan McKibban vratio se kući s posla u Washingtonu, gdje je bio zaposlen u tvrtki za distribuciju organske hrane. Tog dana planirao je pripremiti obrok za obitelj, no do toga nikada nije došlo. U kuhinji je pomiješao žlicu praha biljke kratom s limunadom kako bi se opustio i ublažio stres. Nedugo nakon toga srušio se u kupaonici.

Majka ga je pronašla onesviještenog na podu te odmah započela postupak oživljavanja, no neuspješno.

U emotivnom intervjuu za New York Post, Pam je izjavila: "Izgubila sam sina. Izgubila sam i unuke koje sam možda mogla imati. Izgubila sam priliku gledati ga kako se ženi, kako živi život. Izgubila sam godine koje smo mogli provesti zajedno. On ne bi trebao biti na groblju." Jordan je bio u ozbiljnoj vezi i planirao budućnost.

Smrtonosan kratom

Kratom je dodatak prehrani biljnog podrijetla, koji se dobiva od stabla koje raste u jugoistočnoj Aziji. U manjim količinama djeluje kao stimulans – povećava energiju i budnost – dok u većim dozama ima umirujući, sedativni učinak, sličan djelovanju opioida poput morfija.

Dostupna je u raznim oblicima, uključujući prah, kapsule, bombone, čajeve i napitke, a može se lako nabaviti – u trgovinama, na benzinskim postajama ili putem interneta. Na društvenim mrežama često se reklamira kao "prirodno" rješenje za depresiju, anksioznost i kroničnu bol. Međutim, stručnjaci upozoravaju da kratom može biti ozbiljno rizičan za zdravlje, osobito jer proizvođači nisu obvezni dokazati da su svi sastojci točno navedeni na ambalaži. To znači da potrošači zapravo ne mogu biti sigurni što točno konzumiraju.

Dr. Michael Greco, specijalist hitne medicine, upozorava na sve veći broj pacijenata koji koriste takve dodatke prehrani. "Ljudi se žale na znojenje, vrtoglavicu, visoki krvni tlak, ubrzan puls pa čak i na psihotične epizode."

Obitelj je rekla da je Jordan vjerovao da kratom ne može izazvati predoziranje. Rečeno mu je da će u najgorem slučaju povratiti ako uzme previše. No to nije bila istina.

"Dok se proizvodi iz supermarketa povlače s polica zbog najmanje nepravilnosti, stotine ljudi već su izgubile život zbog ovog dodatka, a nitko ne reagira. Vlada ne poduzima ništa", poručila je Pam.

Posebnu zabrinutost među stručnjacima izaziva tvar poznata kao 7-hidroksimitraginin (7-OH), snažan i vrlo potentan derivat biljke kratom, koji se sve češće pojavljuje na tržištu. Prema riječima dr. Roberta Levyja, profesora na Sveučilištu u Minnesoti i specijalista za ovisnosti, kratom – osobito u većim dozama – može djelovati slično opioidima.

"U tom je smislu kratom čak i problematičniji od brojnih drugih psihoaktivnih tvari", upozorio je dr. Levy.

Slično mišljenje iznio je i povjerenik Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), Marty Makary, koji je u nedavnoj izjavi upozorio da "7-OH može biti snažniji i od morfija".

Borba za pravdu

Nakon Jordanove smrti, njegova majka pokrenula je pravni postupak protiv nekoliko proizvođača i distributera kratoma.

U tužbi navodi kako je broj smrtnih slučajeva u kojima je kratom naveden kao uzrok smrti u SAD-u značajno porastao. Istraživanja pokazuju da je kratom čak 63 puta opasniji od drugih "prirodnih" proizvoda koji se slobodno prodaju potrošačima, piše LadBible.

Dr. Levy poziva roditelje da razgovaraju s djecom o rizicima korištenja ovog dodatka prehrani jer kako postaje sve dostupnija, postoji opasnost da mladi mogu lako razviti ovisnost.

