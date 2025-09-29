DNK studija 117-godišnje žene otkrila jedan od razloga dugovječnosti: 'Novi pogled na starenje'

Nemoguće je izbjeći neumoljiv protok vremena, ali superstogodišnjaci koji dožive svoj 110. rođendan imaju neobičnu sposobnost odgoditi neizbježno, piše Science Alert.

Temeljita zdravstvena analiza jedne od najstarijih osoba na svijetu, Marije Branyas, sugerira da je jedan od razloga zašto je doživjela 117. godinu bio taj što je posjedovala iznimno mlad genom. Neke od njenih rijetkih genetskih varijanti povezane su s dugovječnošću, imunološkom funkcijom te zdravim srcem i mozgom.

Znanstvenici u Španjolskoj kažu da sada koriste ove nalaze kako bi "pružili novi pogled na biologiju ljudskog starenja, predlažući biomarkere za zdravo starenje i potencijalne strategije za povećanje životnog vijeka". Rezultati njihove studije, koja je objavljena u časopisu Cell Reports Medicine, temelje se na uzorcima krvi, sline, urina i stolice koje je Branyas dobrovoljno dala prije svoje smrti 2024. godine, kada je bila najstarija živuća osoba na svijetu.

Prema timu koji vode znanstvenici s Instituta za istraživanje leukemije Josep Carreras u Barceloni, Branyas je imala stanice koje su se "osjećale" ili "ponašale" kao da su mnogo mlađe od njezine kronološke dobi. Premašila je prosječni životni vijek žena u svojoj domovini Kataloniji za više od 30 godina.

Telomeri nisu koristan biomarker starenja?

U dubokoj starosti, Branyas je imala općenito dobro zdravlje, kažu znanstvenici, obilježeno izvrsnim kardiovaskularnim zdravljem i vrlo niskom razinom upale. Unatoč poodmaklim godinama, njen imunološki sustav i crijevni mikrobiom imali su markere koji su odgovarali mnogo mlađim ljudima. Također je pokazivala izuzetno niske razine "lošeg" kolesterola i triglicerida te vrlo visoke razine "dobrog" kolesterola.

Svi ovi čimbenici mogu pomoći u objašnjavanju njezinog izvrsnog zdravlja i ekstremne dugovječnosti.

Branyas je živjela mentalno, društveno i fizički aktivnim životom, ali je imala i sreće s genetikom. Iako je mediteranska prehrana bogata jogurtom možda igrala ulogu u njezinom dugom životu, ekstremna dugovječnost vjerojatno je utjecana širokim rasponom genetskih i okolišnih varijabli.

Zanimljivo je da su znanstvenici primijetili "ogromnu eroziju" Branyasinih telomera - zaštitnih "kapica" na krajevima njenih kromosoma. Telomeri štite naš genetski materijal, a kraći su povezani s većim rizikom od smrti. Međutim, nedavne studije sugeriraju da među najstarijim od najstarijih, telomeri zapravo nisu koristan biomarker starenja.

Izrazito poodmakla dob i loše zdravlje nisu suštinski povezani?

Zapravo, vrlo kratki telomeri mogli su Branyas pružiti prednost. Hipotetički govoreći, kratak životni vijek stanica njenog tijela mogao je spriječiti širenje raka, otkrili su znanstvenici.

"Slika koja proizlazi iz naše studije, iako je izvedena samo iz ove jedne iznimne osobe, pokazuje da izrazito poodmakla dob i loše zdravlje nisu suštinski povezani", istaknuli su istraživači, predvođeni epigenetičarima Eloyem Santos-Pujolom i Aleixom Noguera-Castellsom.

Istraživanje samo jedne osobe, posebno tako izvanredne kao što je Branyas, ograničeno je u onome što može otkriti za sve nas. Santos-Pujol, Noguera-Castells i njihovi kolege u Španjolskoj priznaju da su potrebne veće skupine ljudi za ekstrapolaciju njihovih rezultata.

No, veće studije koje uspoređuju iznimno dugovječne ljude s njihovim vršnjacima koji su kraće živjeli također su pronašle biomarkere koji izdvajaju neke ljude, uključujući jedinstvene značajke koje im mogu pomoći da se odupru bolestima.

Stogodišnjaci su najbrže rastuća demografska skupina na svijetu, ali samo jedan od deset ljudi koji dožive 100 godina doživi sljedeće desetljeće. Ono što je Branyas pružila istraživačima jest rijetka prilika za proučavanje mogućih putova koji omogućuju ekstremno dug ljudski životni vijek.

