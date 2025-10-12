MUP ZADOVOLJAN /

Evo kako je protekao prvi dan novog sustava na granicama: 'Nije bilo pucanja veza s Bruxellesom'

Počela je primjena novog sustava kontrole ulaska i izlaska građana na hrvatskim granicama kao i u drugim zemljama Europske unije. Primjenjuje se za sve koji nisu državljani Unije, a zbog svega su moguće gužve i dulja čekanja na pojedinim graničnim prijelazima. Ekipa RTL-a na graničnom Prijelazu Gradiška prati kako izgleda prvi dan primjene novog sustava kontrole ulaska i izlaska na granicama. Više pogledajte u prilogu Borisa Miševića. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.10.2025.
17:19
RTL Danas
GranicaGranični PrijelazEes
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx