Evo kako je protekao prvi dan novog sustava na granicama: 'Nije bilo pucanja veza s Bruxellesom'

Počela je primjena novog sustava kontrole ulaska i izlaska građana na hrvatskim granicama kao i u drugim zemljama Europske unije. Primjenjuje se za sve koji nisu državljani Unije, a zbog svega su moguće gužve i dulja čekanja na pojedinim graničnim prijelazima. Ekipa RTL-a na graničnom Prijelazu Gradiška prati kako izgleda prvi dan primjene novog sustava kontrole ulaska i izlaska na granicama. Više pogledajte u prilogu Borisa Miševića.