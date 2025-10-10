Nema zime za novi stadion u Kranjčevićevoj, postavljen je prvi nosivi stup tribine

'ROKOVI SE NEĆE PROBITI' /

Užurbano se radi na izgradnji stadiona u zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici. Gradonačelnik Tomašević tvrdi - rokovi se neće probiti i prve utakmice na novom stadionu igrat će se krajem iduće godine. A to je ključan trenutak i za klub Dinamo. Tada kreće rušenje stadiona na Maksimiru.

Bageri i stotine radnika na terenu na zagrebačkoj Trešnjevki. Nakon više od 55 godina čekanja, užurbano se gradi novi stadion u Kranjčevićevoj. Da će se ovdje prvi sudački zvižduci i navijanje 11 i pol tisuća gledatelja čuti do kraja iduće godine, uvjerava gradonačelnik Tomašević.

"Fasada stadiona će biti od aluminijskih profila koji zahtijevaju minimalno održavanje, imat ćemo vertikalne vrtove, niz ekoloških rješenja, ovo je spremnik za kišnicu koja će se skupljati i koristi za zalijevanje nogometnog terena, imat ćemo solarnu elektranu, to će doprinositi energetskoj održivosti objekta", objašnjava Tomašević.

Posao vrijedan 38 milijuna eura bez PDV-a, koje je dobila austrijska građevinska tvrtka - svakodnevno pomno prate i građani. "Ja stvarno sam zainteresiran za taj stadion kao nadzorni organ, ali dolazim svakih tjedan-dva pogledati kako teku radovi, veselim se stadionu, nadam se da će biti i kvalitetno napravljen, šteta što nije malo veći, ali što je tu je", kaže Damir iz Zagreba.

Željko iz Zagreba dodaje da prolazi svaki dan kroz Kranjčevićevu jer stanuje blizu te da je zadovoljan posebice jer je strana tvrtka uzela radove u svoje ruke. Više doznajte u prilogu Lucije Ptičar.