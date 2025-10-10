Istražili smo što to Troskot i Petir uče u ratnoj školi i koliko to država plaća?

POLITIČARI NA OBUCI /

MORH-ove snimke o posjetu učenika ratne škole vojsci u Karlovcu otkrile su da su među polaznicima i saborski zastupnici. I to Marijana Petir i Zvonimir Troskot. U istim klupama već je sjedilo nekoliko državnih dužnosnika, a zbog jednog je već prije oštro reagirao i predsjednik Milanović.

Više od mjesec dana, uz saborske, Petir i Troskot dijele i školske klupe kao pripadnici 28. naraštaja Ratne škole Ban Josip Jelačić.

"Kad imamo ratove na gotovo svim kontinentima nije dovoljno samo imati političku volju kako bi se došlo do održivih rješenja kojima će se postići mir, očuvati ljudski životi, ljudsko dostojasntvo, postići razvoj i obrana, već je potebni imati odrežena specifična znanja", kazala je Petir.

Ta su znanja ipak samo teoretska, a predsjednica Odbora za poljoprivredu i potpredsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske, stjecat će ih sve do lipnja iduće godine. "Teorijski dio koji zapravo pokriva strategiju, geopolitiku i općenito strateški način razmišljanja. Taj dio je dosta zahtijevan, čak je onaj američki princip gdje ne možte doći na predavanje bez da se pripremite", tvrdi Troskot. Više doznajte u priči Nikoline Matošević