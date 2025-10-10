HOROR U RIJECI /

Odvjetnik obitelji čiji se sin ugušio pizzom: 'Umro je u agoniji'

Podignuta je optužnica protiv pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka, zbog smrti 15-godišnjeg dječaka, koji se ugušio hranom nakon što je ostavljen u sobi bez nadzora.

Istodobno, Ministarstvo obitelji ne želi isplatiti traženu odštetu. O tom slučaju za RTL Danas govori odvjetnik obitelj Marin Barić.

Dječak se ugušio pizzom nakon što je ostavljen sam zaključan u sobi. Godinu dana poslije, za njegovu smrt optuženo je pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka, podružnice u Kraljevici.

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Kristine Čirjak 

10.10.2025.
5:55
RTL Danas
