Odvjetnik obitelji čiji se sin ugušio pizzom: 'Umro je u agoniji'

TOPAO VIKEND /
Sunce se vraća, evo do kad će potrajati razvedravanje
Podignuta je optužnica protiv pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka, zbog smrti 15-godišnjeg dječaka, koji se ugušio hranom nakon što je ostavljen u sobi bez nadzora.
Istodobno, Ministarstvo obitelji ne želi isplatiti traženu odštetu. O tom slučaju za RTL Danas govori odvjetnik obitelj Marin Barić.
Dječak se ugušio pizzom nakon što je ostavljen sam zaključan u sobi. Godinu dana poslije, za njegovu smrt optuženo je pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka, podružnice u Kraljevici.
Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Kristine Čirjak