Davor Štern za RTL Danas komentirao situaciju s naftom u Srbiji

NAFTNI STRUČNJAK /

Hrvatska je prestala slati naftu u Srbiju. Iako se očekivalo da će primjena američkih sankcija biti odgođena po sedmi put, stupile su na snagu Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Građani Srbije osjetit će posljedice, od goriva do plaća. Oglasio se srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i odgovorio hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru koji je ponudio kupnju NIS-a.

Na situaciju se osvrnuo naftni stručnjak Davor Štern koji je gostovao u RTL-u Danas.