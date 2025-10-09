NAFTNI STRUČNJAK /

Davor Štern za RTL Danas komentirao situaciju s naftom u Srbiji

Hrvatska je prestala slati naftu u Srbiju. Iako se očekivalo da će primjena američkih sankcija biti odgođena po sedmi put, stupile su na snagu Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Građani Srbije osjetit će posljedice, od goriva do plaća. Oglasio se srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i odgovorio hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru koji je ponudio kupnju NIS-a.

Na situaciju se osvrnuo naftni stručnjak Davor Štern koji je gostovao u RTL-u Danas. 

 

 

9.10.2025.
19:41
