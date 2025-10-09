'Za dva sata sve odlazi u pepeo...' Bili smo na osječkom krematoriju, peć je ponovno u pogonu

POPRAVLJEN JE DIMOVOD /

Osječki krematorij ponovno radi. Otkako je prije četiri godine otvoren dva je puta bio u višemjesečnom zastoju i to zbog istog problema – oštećenja sustava dimovoda.

Na osječkom krematoriju novi je dimnjak, a kremacijska peć opet je u pogonu. „Pokojnik na liftu ulazi u kremacijsku peć, onda kreće postupak kremacije gdje palimo kremacijsku peć na kontrolnoj tabli, pratimo temperature koje idu do 800 stupnjeva u kremaciji.“ kaže Denis Nemet, glavni kremator poduzeća Ukop d.o.o.

Za dva sata pokojnik se pretvara u pepeo. „I ako ostane koji dio kosti, imamo mlin koji to samelje i sprema u urnu“, dodaje Nemet. A dim ide prema nebu. I to novim, originalnim dimnjakom ugrađenim umjesto dosadašnjeg zbog kojeg je krematorij bio izvan funkcije već drugi puta i to gotovo pola godine.

„Evo nakon drugi puta, nažalost, što smo imali problem s cjevovodi dimnjaka jednostavno više nismo htjeli pristati na bilo kakav kompromis, ovo je ipak druga priča, ovo je originalni cjevovod dimnjaka koji je izrađen od čelika, a unutra je izlijevan i beton.“ kaže Vedran Novokmet, direktor poduzeća Ukop d.o.o. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.