Osječki krematorij opet počinje s radom: 'Propust bivšeg direktora neće koštati građane'

Riješeni su problemi s cjevovodom dimnjaka u osječkom krematoriju koji će, nakon skoro šestomjesečnog prekida, od utorka ponovno početi s radom, izvijestio je na sjednici Gradskog vijeća osječki gradonačenik Ivan Radić.

Odgovarajući na upite vijećnika, Radić je podsjetio kako je taj problem naslijeđen od prethodne Gradske uprave, koja je 2020. godine zaključila ugovor o nabavi i ugradnji peći za kremiranje, vrijedan 465.000 eura.

Rekao je kako je direktor pogrebnog poduzeća "Ukopa" tada bio Hrvoje Ostrički iz SDP-a, a problemi su se pojavili jer cjevovod dimnjaka nije bio originalan i adekvatan, pa se u dva navrata morao zaustaviti rad krematorija.

To smo sada riješili i ugradili originalni cjevovod. Nova Uprava "Ukopa" je aktivirala jamstvo, tako da propust bivšeg direktora neće ništa koštati građane, kaže Radić.

Osvrnuo se i na parkiranje

Ugradnja originalnog cjevovoda završena je 24. rujna, a 26. rujna stigla je suglasnost za rad krematorija koji od danas ponovo počinje s radom nakon prekida od polovice travnja.

U vezi naplate parkiranja, koju je Gradska uprava preuzela nakon što je dugogodišnjem privatnom koncesionaru krajem prošle godine istekla koncesija, Radić je rekao da još nije poznato kada će početi naplata jer u tom procesu ima puno procedura koje treba ispoštovati.

O tome su provedeni javno savjetovanje i javna nabava, na koju su se javila dva ponuditelja, a o tome hoće li netko podnijeti žalbu na taj postupak ovisi i početak naplate parkiranja u gradu.

Osijek je bio jedan od rijetkih gradova u ovom dijelu Europe koji je imao privatnog koncesionara za naplatu parkiranja.

"Ovo je prva Gradska uprava koja je naplatu parkiranja stavila pod gradsku kontrolu, jer su dvije neovisne revizije pokazale da je Osijek na naplati propustio milijunske iznose", istaknuo je Radić.

