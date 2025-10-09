Poljoprivrednici suočeni s novim mjerama EU-a: 'Bez toga je nemoguće proizvoditi hranu'

EUROPA REŽE TROŠKOVE /

Vijest koja bi mogla uznemiriti poljoprivrednike stiže iz Europske komisije. U Bruxellesu žele prepoloviti novac za zajedničku poljoprivrednu politiku.

Obraditi 200 hektara zemlje bez mehanizacije, nemoguća je misija. "Mi govorimo da nakupljamo samo željezo doma, nažalost bez toga se ne može više. Mi pratimo trendove svih zemalja koje su ispred nas, nažalost bez toga je nemoguće proizvoditi hranu." Objašnjava nam Jurica Cafuk, poljoprivrednik iz okolice Varaždina

Cijena ovakve vadilice krumpira je 300 tisuća eura, toliko košta i traktor, a bez europskih poticaja kupnja ovih ali i ostalih strojeva poljoprivrednicima je nezamisliva.

Pa je vijest o mogućem smanjenju sredstava za novo sedmogodišnje razdoblje zajedničke poljoprivredne politike od 2028. uznemirila mnoge. Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore smatra radi se o značajnom smanjenju! "U prošlom periodu to je bilo oko 32 % više, a u ovom prijedlogu to je to je oko 15, to je dakle u principu pad na pola!"

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, od 2023. do danas našim je poljoprivrednicima iz dva fonda isplaćeno više od milijarde eura europskog novca. A u ovom programskom razdoblju - predviđeno je gotovo 5 milijardi eura za hrvatsku poljoprivredu. Više doznajte u prilogu Maje Lipovščak Garvanović.