Ćelavi patuljak, veliki zavodnik i fašist koji je čuvao ispale zube mogao bi biti uspješan hrvatski recept za Oscara

FIUME O MORTE /

Znate li tko je bio Gabrielle D'Annunzio? Talijanski fašist bio je samoproglašeni vladar Rijeke 16 mjeseci. Maltretirao je netalijansko stanovništvo i političke protivnike. Eskcentrični vojnik volio je dramatične govore na balkonu, bio je opsjednut sam sobom, brižno je čuvao zube koji su mu ispali i pramenove kose svojih ljubavnica.

"Bio je ćelavi patuljak, sasvim običnog izgleda, ali kad bi počeo razgovarati sa ženama sve bi se promijenilo."

Tako je njegovu reputaciju velikog zavodnika komentirala slavna Isadora Duncan. O fašistu pjesniku i zavodniku donedavno se slabo govorilo i u Rijeci, a uskoro bi moglo i u Los Angelesu: jer originalni dokumentarac Fiume O Morte hrvatski je kandidat za Oscara.