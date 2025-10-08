INTERESANTNO /

Modrić odgovorio na pitanje koji bi savjet dao Daliću: 'Samo mu to želim'

Na press konferenciji uoči utakmice Hrvatske i Češke Luki Modriću stiglo je pitanje koji bi savjet dao izborniku Zlatku Daliću za njegov 1000. nastup na klupi Vatrenih, koji ga čeka u četvrtak.

Tekstualni prijenos utakmice Češka - Hrvatska UŽIVO pratite u četvrtak od 20.45 na portalu Net.hr.

"Nemam savjet izborniku za njegovih 100 utakmica, osim želju da mu stota ostane u dobrom sjećanju. Svima nam je velika želja da mu podarimo veliki rezultat. Moje stote, evo Tomo (Pacak, glasnogovornik HNS-a op.a.) mi kaže da je bila Finska. To je stvarno... Izborniku neću čestitati danas, vjerujem da ćemo mu sutra čestitati dobrom igrom na terenu", rekao je Modrić.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.10.2025.
20:49
SPORTSKI.NET
Luka ModrićZlatko DalićHrvatska Nogometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx