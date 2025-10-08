Modrić odgovorio na pitanje koji bi savjet dao Daliću: 'Samo mu to želim'

INTERESANTNO /

Na press konferenciji uoči utakmice Hrvatske i Češke Luki Modriću stiglo je pitanje koji bi savjet dao izborniku Zlatku Daliću za njegov 1000. nastup na klupi Vatrenih, koji ga čeka u četvrtak.

"Nemam savjet izborniku za njegovih 100 utakmica, osim želju da mu stota ostane u dobrom sjećanju. Svima nam je velika želja da mu podarimo veliki rezultat. Moje stote, evo Tomo (Pacak, glasnogovornik HNS-a op.a.) mi kaže da je bila Finska. To je stvarno... Izborniku neću čestitati danas, vjerujem da ćemo mu sutra čestitati dobrom igrom na terenu", rekao je Modrić.

