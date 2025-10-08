Češki izbornik nahvalio Dalićevu reprezentaciju pa poručio: 'Igrat ćemo i ako je šansa 0,1 posto'

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtak u Pragu očekuje utakmica protiv Češke. To je, praktički, ključna utakmica za obje ekipe jer pobjedom bi Vatreni gotovo osigurali prvo mjesto i plasma na SP dok Česi žele osvetu za Osijek i priliku da nas prestignu.

"Sada je vrhunac kvalifikacija, iako za tri dana imamo još jednu važnu utakmicu na Farskim otocima. Svaka utakmica se igra za tri boda, ova je važnija po tome što nam daje određenu šansu. Ali čak i ako je nada za prvo mjesto 0,1 posto, igrat ćemo za njega", rekao je češki izbornik Ivan Hašek.

„Želimo da gledatelji odu kući zadovoljni, a mi da napustimo teren uzdignute glave“, poželio je Hašek te dao natuknuti da neće odmah jurnuti po pobjedu. „Igrat ćemo onako kako vjerujemo da imamo šanse za uspjeh. Vidjet ćemo kako će se utakmica razvijati. Ali nećemo riskirati od početka. To bi bila naša smrt“, rekao je češki izbornik.

Hašek nije propustio nahvaliti Hrvatsku.

"Međuigra, pozicioniranje na terenu, način na koji potiskuju, kako prelaze iz obrane u napad i obrnuto. U tome su jako brzi. Predstavljaju ogromnu opasnost. Mogu igrati na brzi protunapad i u punoj obrani. Vrlo su kompaktna i zrela momčad. Ne smijemo im ostaviti prostora za stvaranje vertikala", rekao je o našoj reprezentaciji Hašek.

Češka momčad morat će se snaći bez jednog od svojih najvećih imena, napadača, koji je odsutan zbog ozljede. Iz istih razloga nedostaju iiz, braničizi njegov klupski suigrač vratar

