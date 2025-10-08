HITNA REAGIRALA /

Uznemirujući prizori: Izašla snimka teške ozljede mladog igrača Hajduka

Uznemirujući prizori: Izašla snimka teške ozljede mladog igrača Hajduka
×
Foto: Screenshot/maxsport

Mladi Ukrajinac u Hajduk je stigao 2022. godine iz Šahtara

8.10.2025.
17:46
Sportski.net
Screenshot/maxsport
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska U-18 reprezentacija odigrala je prijateljsku utakmicu protiv Ukrajine, ali susret je obilježila teška ozljeda mladog nogometaša Hajduka, Ilije Kutije.

Liječnici su nekoliko minuta ukazivali pomoć nesretnom igraču, a zbog ozbiljnosti ozljede na teren su morali ući i djelatnici hitne pomoći. Kutija je potom na nosilima prebačen u kola i odvezen s travnjaka. 

Video možete pogledati OVDJE. Upozoravamo: Snimka je uznemirujuća.

Mladi Ukrajinac u Hajduk je stigao 2022. godine iz Šahtara, a iz kluba zasad nisu objavili težinu ozljede. Hrvatska je susret završila pobjedom 2:0, no ozljeda talentiranog igrača zasjenila je rezultat.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije o Vatrenima uoči utakmice istine

Hrvatska U 19 ReprezentacijaOzljeda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HITNA REAGIRALA /
Uznemirujući prizori: Izašla snimka teške ozljede mladog igrača Hajduka