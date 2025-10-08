Uznemirujući prizori: Izašla snimka teške ozljede mladog igrača Hajduka

Hrvatska U-18 reprezentacija odigrala je prijateljsku utakmicu protiv Ukrajine, ali susret je obilježila teška ozljeda mladog nogometaša Hajduka, Ilije Kutije.

Liječnici su nekoliko minuta ukazivali pomoć nesretnom igraču, a zbog ozbiljnosti ozljede na teren su morali ući i djelatnici hitne pomoći. Kutija je potom na nosilima prebačen u kola i odvezen s travnjaka.

Video možete pogledati OVDJE. Upozoravamo: Snimka je uznemirujuća.

Mladi Ukrajinac u Hajduk je stigao 2022. godine iz Šahtara, a iz kluba zasad nisu objavili težinu ozljede. Hrvatska je susret završila pobjedom 2:0, no ozljeda talentiranog igrača zasjenila je rezultat.

