Srce mu je stalo na terenu prije dvije godine, a sada je dočekao dobre vijesti: 'Oduševljen sam'

Tom Lockyer potresao je nogometni svijet 16. prosinca 2023. godine kada je doživio srčani udar na terenu tijekom utakmice Lutona i Bournemoutha u Premier ligi. Velšanin je, gotovo dvije godine kasnije, spreman za povratak na teren.

„Bio je to dug put, stvarno jest“, rekao je 30-godišnjak za podcast Feast of Football. "Ali oduševljen sam što mogu reći da sam ponovno dobio dozvolu za igranje nogometa, tako da je to očito nevjerojatno, jednostavno sve za što sam radio otkad se to dogodio taj srčani zastoj. Sve izgleda dobro, tako da sam stvarno, stvarno sretan", rekao je Lockyer

Planirao je vratiti se još u prosincu prošle godine u dresu mlade ekipe Lutona, ali ga je nova povreda, pucanje ligamenata skočnog zgloba, ponovo udaljila od terena.

Luton nije produžio ugovor Lockyeru prošloga ljeta, ali mu je dozvolio da koristi klupske prostorije za trening i fizioterapiju. Lockyeru je 30 godina i još ima vremena igrati nogomet na visokoj razini. Za reprezentaciju Velsa odigrao je 16 utakmica, posljednji put krajem studenog 2023.

