I Španjolci se pitaju što se događa s Livakovićem: 'Frustracija raste'

Dominik Livaković zadnjeg je dana prijelaznog roka prešao iz Fenerbahčea na posudbu u Gironu jer je u Turskoj bio zacementiran za klupu.

Međutim, u Kataloniji ga je također dočekala klupa. Hrvatska jedinica zamjena je Paulu Gazzanigi i još čeka prve minute u Gironi. Trener Michel dodirnuo se te situacije i naglasio kako on odlučuje tko će braniti te je njegov trenutni izbor Gazzaniga.

"Girona ga je zvala, učinili su sve da ga dovedu; klinac se odrekao velikih prihoda samo da bi mogao igrati... a sada ne igra niti jednu utakmicu, a trener ga neće zamijeniti“, žalio se Livakovićev agent, piše Mundo Deportivo.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

"Argentinac je poboljšao svoje performanse otkako je došao njegov izravni konkurent, učvrstivši svoju poziciju među vratnicama čak i nakon teškog poraza protiv Levantea, utakmice koju je agent istaknuo kao primjer svoje frustracije", piše katalonski list.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Vidjet ćemo što će biti s Livakovićem, moguće je da Gironu napusti već u siječnju. U pitanje bi mogla doći i njegova pozicija u reprezentaciji jer Livaković je već dugo na klupi, a Dominik Kotarski redovito brani za Kopenhagen, i to dobro.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije o Vatrenima uoči utakmice istine