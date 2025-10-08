Hajduk napravio veliku stvar za budućnost: Potpisao je talent kojeg smo već vidjeli u HNL-u

Hajduk je produžio ugovor sa svojim mladim igračem koji kuca na vrata prve momčadi. Riječ je o Luki Hodaku koji je ugovor potpisao do 30. lipnja 2029. godine.

Hodaku je 19 godina, a ove se sezone probio do prve momčadi pa je tako prošloga vikenda u Vinkovcima protiv Vukovara upisao svoj debi. Talentirani desni bek je karijeru započeo u Mosoru iz Žrnovnice, a na Poljudu je od svoje devete godine kada je 2015. došao u Akademiju Luka Kaliterna.

Redovito nastupa za U-19 reprezentaciju Hrvatske za koju je upisao 22 nastupa, a u tri navrata bio je kapetan momčadi.

"Osjećaj je sjajan, od početka karijere treniraš i radiš za ovaj trenutak. Kada sam krenuo trenirati nogomet u Mosoru nije mi bilo na pameti da ću doći do ovdje. Motiv je tada bio da ne stojim doma i igram igrice, ali došao sam do Hajduka, tu sam već desetak godina, stigao sam do seniorske momčadi i sada produljio ugovor.

Hvala Klubu, hvala svima koji mi pružaju potporu, posebno starijim suigračima koji mi zaista puno pomažu", rekao je Luka za službenu stranicu Hajduka prilikom potpisa.

