Horor prizori na terenu: Talent Hajduka vrištao od bolova, odmah stigla hitna

Hrvatska U-18 reprezentacija odigrala je prijateljsku utakmicu protiv Ukrajine, ali susret je obilježila teška ozljeda mladog nogometaša Hajduka, Ilyje Kutye.

Pred kraj prvog poluvremena Kutya je stradao nakon grubog starta Krešimira Radoša, koji je u početku dobio žuti, a potom i izravni crveni karton. Start je bio potpuno nepotreban, osobito s obzirom na to da je riječ o prijateljskom dvoboju.

Liječnici su nekoliko minuta ukazivali pomoć nesretnom igraču, a zbog ozbiljnosti ozljede na teren su morali ući i djelatnici hitne pomoći. Kutya je potom na nosilima prebačen u kola i odvezen s travnjaka.

Mladi Ukrajinac u Hajduk je stigao 2022. godine iz Šahtara, a iz kluba zasad nisu objavili težinu ozljede.

Hrvatska je susret završila pobjedom 2:0, no ozljeda talentiranog igrača zasjenila je rezultat.

