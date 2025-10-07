Dramatična komunikacija suca i VAR sobe kod prekršaja za crveni karton na Pukštasu

Hajduk je u 9. kolu SuperSport HNL-a pobijedio Vukovar 0-1. Presudio je u subotu poslijepodne pogodak mladog asa Bilih Rokasa Pukštasa u 77. minuti, kojim je splitska momčad, unatoč jalovoj igri s igračem više, uzela sva tri boda.

Vukovar je od 25. minute igrao s igračem manje. Vito Čaić je u 24. minuti grubo startao na Rokasa Pukštasa, pogodivši ga visoko podignutom nogom u glavu. Sudac Antonio Melnjak najprije mu je pokazao žuti karton, no nakon što ga je VAR soba pozvala na pregled snimke, odluka je promijenjena u izravni crveni karton. Objavljena komunikacija između VAR-a i glavnog suca otkrila je kako je došlo do preokreta u procjeni – od početnog “žuti, žuti” do konačnog zaključka da je prekršaj za isključenje.

"Žuti, žuti, žuti. Nije ga vidio, došao mu je s leđa. Došao mu je s leđa. Došao mu je s leđa. Ej, ej, ej, c'mon, c'mon, c'mon!"

"Ima krvi, ima krvi."

"Može, može doktor."

"Vrati nazad."

"Dobro, daj mi sekundu da iskomuniciram!"

"Melnjak. Pozvat ću te na OFR za potencijalni crveni karton, samo čekaj da pripremim. Samo sekundu, samo da pripremim, čekaj. Dobro, vrati mi sad nazad."

"Pusti da provjeri. Ako je crveni, bit će crveni, sve u redu."

"Za mene je čist. Ovo tu je čisto, i onda ćemo pokazati kameru dva jednom i vratit ćeš na ovo. Meli, pozivam te na OFR za potencijalno isključenje zbog grubog prekršaja."

"Samo sekundu, dat ću ti... Znači, ovo ti je point of contact, sad ću ti dat usporeno i dat ću ti još jednu kameru."

"Dobro. Uuu, da da, sve OK. Promijenit ću odluku u crveni karton. Samo, koji je to broj?"

"Broj 13."

OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Splićani su utakmicu odigrali bez kapetana Marka Livaje koji je ozlijeđen, pa je u vrhu napada zaigrao Ante Rebić. Unatoč brojčanoj prednosti Hajduk se dugo mučio, ali je Pukštas u završnici osigurao pobjedu.

