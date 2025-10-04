Stigli sastavi: Pogledajte kako je Garcia posložio momčad bez Livaje

UŽIVO

9. kolo SHNL-a

Mjesto održavanja utakmice: Gradski stadion (Vinkovci)

Početak: 15.45

Glavni sudac: Antonio Melnjak

Pomoćni suci: Vinko Porug i Stipe Brajković

VAR: Ivan Vučković i Tihomir Pejin

Vukovar 1991. (4-2-3-1): Marković - Tičinović, Šuver, Čaić, Calhanoglu - Mejia, Shabani - Pavičić, Gonzalez, Camacho, Puljić

Hajduk (3-5-2): Ivušić - Gonzalez, Šarlija, Mlačić - Karačić, Pajaziti, Guillamon, Hrgović - Pukštas, Almena - Rebić

Stigli su sastavi za dvoboj u Vinkovcima! Trener Hajduka Gonzalo Garcia nije puno iznenadio, ozlijeđenog kapetana Bilih Marka Livaju zamijenit će Ante Rebić. U obrani se odlučio za mladog Branimira Mlačića, koji je dobio prednost ispred Raçija. Čabraja je napravio nekoliko promjena kod Vukovaraca, vratar Bulat je ostao na klupi, a njegovo mjesto zauzeo je Marković. Pavičić je ušao umjesto Banovca, a Meija umjesto Mulca.

