NOKAUT /

Desna noga bolnica, lijeva - crveni! Ovako u Vinkovcima udara samo Mirko: Igrač Vukovara 'sašio' Pukštasa

Desna noga bolnica, lijeva - crveni! Ovako u Vinkovcima udara samo Mirko: Igrač Vukovara 'sašio' Pukštasa
×
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Melnjak je prvo pokazao samo žuti, ali se onda javio Bebek iz VAR sobe

4.10.2025.
17:01
SPORTSKI.NET
Davor Javorovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vukovar i Hajduk igraju utakmicu devetog kola HNL-a u Vinkovcima, gdje Vukovar igra svoje domaće utakmice. 

Domaćini su od 25. minute s igračem manje nakon što je isključen 20-godišnji Vito Čaić

Čaić je high-kickom u borbi za jednu loptu udario Rokasa Pukštasa u glavu, a Melnjak je prvotno pokazao samo žuti karton. No, javio se Ivan Bebek iz VAR sobe i pozvao suca da pogleda snimku jer bi to mogao biti izravni crveni karton. Situaciju možete pogledati OVDJE

Čaić je pogledao snimku, poništio žuti i pokazao crveni karton. Utakmica je u tijeku, a na poluvremenu je i dalje bez golova. 

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci ne skidaju osmijeh s lica: Velikani europskog nogometa gledaju u leđa Plavima

HnlRokas PukštasVukovar 1991HajdukCrveni Karton
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOKAUT /
Desna noga bolnica, lijeva - crveni! Ovako u Vinkovcima udara samo Mirko: Igrač Vukovara 'sašio' Pukštasa