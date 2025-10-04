Desna noga bolnica, lijeva - crveni! Ovako u Vinkovcima udara samo Mirko: Igrač Vukovara 'sašio' Pukštasa

Vukovar i Hajduk igraju utakmicu devetog kola HNL-a u Vinkovcima, gdje Vukovar igra svoje domaće utakmice.

Domaćini su od 25. minute s igračem manje nakon što je isključen 20-godišnji Vito Čaić.

Čaić je high-kickom u borbi za jednu loptu udario Rokasa Pukštasa u glavu, a Melnjak je prvotno pokazao samo žuti karton. No, javio se Ivan Bebek iz VAR sobe i pozvao suca da pogleda snimku jer bi to mogao biti izravni crveni karton. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Čaić je pogledao snimku, poništio žuti i pokazao crveni karton. Utakmica je u tijeku, a na poluvremenu je i dalje bez golova.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci ne skidaju osmijeh s lica: Velikani europskog nogometa gledaju u leđa Plavima