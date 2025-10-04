Hajduk bez Livaje na kultnom HNL stadionu: Poznato je tko će u vrh napada

Vukovar i Hajduk u subotu će u Vinkovcima igrati susret devetog kola HNL-a koji počinje u 15:45. Prva priča je ozljeda Marka Livaje koji neće biti u konkurenciji za utakmicu.

Livaja je zbog suspenzije bio nedostupan u prva dva kola ove sezone. Tada je u prvoj postavi bio Marokanac Yassine Benrahou. Marokanac je već odavno povijest u Hajduku, a tko će u Vinkovcima zamijeniti kapetana? Germanijak piše kako će Ante Rebić biti najistureniji čovjek u redovima Hajduka, a očekuje se formacija s tri stopera kakvu je Garcia prvi puta izveo protiv Lokomotive.

Branimir Mlačić bi trebao startali od prve minute, a uz njega bi u zadnjoj liniji trebali biti iskusniji Šarlija i Gonzalez. Karačić i Hrgović bili bi wing-bekovi u tom sustavu, a sredinu će držati Guillamón i Pajaziti. Uz Rebića bi krila trebala biti Iker Almena i Rokas Pukštas.

Očekivani sastavi:

Vukovar 1991 (4-2-3-1): Bulat - Pavičić, Šuver, Tadić, Calhanoglu - Shabani, Mulac - Banovec, R.Gonzalez, Camacho - Puljić. Trener: Silvijo Čabraja.

Hajduk (3-4-2-1): Ivušić - Mlačić, Šarlija, E.Gonzalez - Karačić, Guillamón, Pajaziti. Hrgović - Almena, Pukštas - Rebić. Trener: Gonzalo Garcia.

