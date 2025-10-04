Vukovar se baš želi sprijateljiti s Hajdukom: Vučević se pohvalio poklonom

Vukovar i Hajduk u subotu će u Vinkovcima igrati susret devetog kola HNL-a koji počinje u 15:45. Veliki je to dan za sve navijače Vukovara, ali i Hajduka na vinkovačkom i slavonskom prostoru koji jedva čekaju ovaj dvoboj.

Vukovar očito želi razviti prijateljski odnos sa splitskim klubom. Najprije su donijeli odluku kako će Hajdukova obilježja biti dopuštena na svim tribinama, a i prodaja ulaznica je otvorena, tako da će velika većina vinkovačkog stadiona navijati za splitske Bijele.

Vučević se pohvalio poklonom

Dodatno, Goran Vučević, sportski direktor Hajduka, pohvalio se na Instagramu poklopnom koji je dobio od vukovarskog kluba. Dobio je drvenu statu u obliku vodotornja s porukom: "Dragim prijateljima iz HNK Hajduk Split, a povodom naše prve prvenstvene utakmice, uz trajno sjećanje na gostovanje u Vukovaru".

Vučević je dobio i dres Vukovara s brojem 91. Podsjetimo, Hajduk će na ovoj utakmici biti bez Marka Livaja koji e oporavlja od ozljede bedra.

