Dinamo, Hajduk, Luka Modrić i brutalan MMA spektakl: Evo gdje i kada pratiti sve dvoboje

Nakon fantastičnog starta u Europskoj ligi i druge pobjede zaredom, Dinamo će u domaćem prvenstvu na 'gostovanje' kod Lokomotive koja je u super formi od početka prvenstva. Utakmica je na rasporedu u nedjelju u 18:45, a prije njih će na novi travnjak goričkog stadiona i posrnula Rijeka koja po što po to mora ići na tri boda i izlazak iz krize, i igre i rezultata. Gorica i Rijeka počinju u 15:15, a obje utakmice su u prijenosu na MAXSportu.

Hajduk će na teren u subotu, a protivnik je Vukovar. Iako pobjeda ne bi trebala dolaziti u pitanje, sa splitskom momčadi, bez najboljeg igrača Livaje, se nikad ne zna. Utakmica je na raspored u 15:45 s prijenosom na MAXSportu. Nakon dvoboja u Vinkovcima, u 18:00 naš očekuje svojevrsni derbi kola koji će nam ponuditi sraz Slavena i Osijeka. I ovu utakmicu možete gledati u izravnom prijenosu na MAXSportu.

Osim nogometa, vikend će začiniti i MMA spektakl iz Maribora. Drugu priredbu FNC Knockout iz Maribora gledajte na platformi VOYO, a očekuje vas deset fantastičnih mečeva.

Gdje gledati najvažnije utakmice ovog vikenda?

Subota

Vikend na engleskim terenima će, po osobnom skromnom sudu, ponuditi tri savršene utakmice za neutralne gledatelje (iako ni utakmica Leedsa i Tottenhama nije za 'baciti'. Od 16 sati snage će odmjeriti Arsenal i West Ham na Emiratesu, a u istom terminu počinje i meč Manchester Uniteda i Sunderlanda. Šlag an tortu bit će meč Liverpoola i Chelseaja na Stamford Bridgeu. Sve utakmice možete gledati na kanalima Arena Sporta.

Vatreno će biti i na Bernabeu gdje Real traži vraćanje na pobjednički kolosijek nakon poraza u gradskom derbiju protiv Atletica. Protivnik nije nimalo jednostavan. Dapače, radi se o trenutačno trećoj momčadi LaLige, Villarrealu. Utakmica je na rasporedu u 21 sata, također na kanalima Arena Sporta.

Ni njemačka Bundesliga nije razočarala. Braća Kovač će nastaviti lov na Bayern. Protivnik je RB Leipzig, a meč počinje u 15:30. Eintracht Frankfurt će pokušati otkinuti prve bodove bavarskom divu u derbiju kola koji počinju u 18:30. Obje utakmice gledajte na kanalima Sport kluba.

Nedjelja

U fokusu hrvatske publike u nedjelju će svakako biti dvoboj hrvatskog maestra Luke Modrića i hrvatskog stratega Igora Tudora. Juventus i Milan sastaju se u okviru šestog kola Serie A. Utakmica je na rasporedu u derbi terminu do 20:45, a možete ju gledati na kanalima Arena Sporta.

Gvardiol traži tri boda sa svojim 'Građanima' na neugodnom gostovanju kod Brentforda. Utakmica počinje u 17:30, također na Areni Sport.

Barcelona neće imati nimalo jednostavan zadatak zadržati lidersku poziciju u LaLiga, sljedeći protivnik je Sevilla, a utakmica sa Sánchez Pizjuána je na rasporedu u 16:15, gledajte ju na Areni Sport.

Ni Francusku ovoga vikenda neće zaobići derbi. Lille će ugostiti PSG koji pun samopouzdanja nakon pobjede u Barceloni dolazi po još bodova u domaćem prvenstvu. Utakmica počinju u 21 sata, a prijenos je na Areni Sport.

