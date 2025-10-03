JUNAK NA JUNAKA /

Rezultati drugog kola Europske lige: Tko je ostvario najveću pobjedu i tko ima najviše razloga za slavlje

Foto: Slobodan Sandic/pixsell

Rezultati drugog kola Europske lige

3.10.2025.
12:27
SPORTSKI.NET/HINA
Slobodan Sandic/pixsell
Odigrano je drugo kolo Europske lige u kojem je najveću pobjedu ostvarila Viktoria Plzen koja je kod kuće bila bolja od Malmoa 3-0. 

Veliki razlog za zadovoljstvo ima naravno i Dinamo koji je na gostovanju u Bačkoj Topoli svladao 'domaći' Maccabi 3-1 te tako nakon dva odigrana kola preuzeo vodeće mjesto na tablici. 

Rezultati drugog kola Europske lige

Roma - Lille                0-1 (Haraldsson 7)

Bologna - Freiburg          1-1 (Orsolini 30/Adamu 57)

Celtic - Braga              0-2 (Horta 21, Martinez 85)

Viktoria Plzen - Malmo      3-0 (Vydra 34, Durosinmi 44, Spačil 53)

Fenerbahče - Nica           2-1 (Akturkoglu 3, 25/Kevin 37-11m)

FCSB - Young Boys           0-2 (Raveloson 11, Monteiro 36)

Panathinaikos - G.A.Eagles  1-2 (Swiderski 56/Smit 75, 82)

Ludogorec - Real Betis      0-2 (Lo Celso 31, Firpo 53)

Brann - Utrecht             1-0 (Magnusson 41)

Basel - Stuttgart           2-0 (Ajeti 3, Broschinski 84)

Porto - Crvena zvijezda       2-1 (Gomes 9-11m, Mora 90/Kostov 33)

Feyenoord - Aston Villa     0-2 (Buendía 61, McGinn 79)

Genk - Ferencvaros          0-1 (Varga 44)

Maccabi Tel Aviv - DINAMO   1-3 (Abu Farhi 14/Lisica 16, Ljubičić 19, 71)

Nottingham F. - Midtjylland 2-3 (Ndoye 22, Wood 90+3-11m/ Diao 18, Bech 24, Byskov 88)

Lyon - RB Salzburg          2-0 (Satriano 11, Kluivert 57)

Celta Vigo - PAOK           3-1 (Iago Aspas 45+2, Iglesias 53, Swedberg 70/Giakoumakis 37)

Sturm Graz - Rangers        2-1 (Horvat 7, Kiteišvili 35/Gassama 49)

