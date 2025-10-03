Rezultati drugog kola Europske lige: Tko je ostvario najveću pobjedu i tko ima najviše razloga za slavlje
Odigrano je drugo kolo Europske lige u kojem je najveću pobjedu ostvarila Viktoria Plzen koja je kod kuće bila bolja od Malmoa 3-0.
Veliki razlog za zadovoljstvo ima naravno i Dinamo koji je na gostovanju u Bačkoj Topoli svladao 'domaći' Maccabi 3-1 te tako nakon dva odigrana kola preuzeo vodeće mjesto na tablici.
Roma - Lille 0-1 (Haraldsson 7)
Bologna - Freiburg 1-1 (Orsolini 30/Adamu 57)
Celtic - Braga 0-2 (Horta 21, Martinez 85)
Viktoria Plzen - Malmo 3-0 (Vydra 34, Durosinmi 44, Spačil 53)
Fenerbahče - Nica 2-1 (Akturkoglu 3, 25/Kevin 37-11m)
FCSB - Young Boys 0-2 (Raveloson 11, Monteiro 36)
Panathinaikos - G.A.Eagles 1-2 (Swiderski 56/Smit 75, 82)
Ludogorec - Real Betis 0-2 (Lo Celso 31, Firpo 53)
Brann - Utrecht 1-0 (Magnusson 41)
Basel - Stuttgart 2-0 (Ajeti 3, Broschinski 84)
Porto - Crvena zvijezda 2-1 (Gomes 9-11m, Mora 90/Kostov 33)
Feyenoord - Aston Villa 0-2 (Buendía 61, McGinn 79)
Genk - Ferencvaros 0-1 (Varga 44)
Maccabi Tel Aviv - DINAMO 1-3 (Abu Farhi 14/Lisica 16, Ljubičić 19, 71)
Nottingham F. - Midtjylland 2-3 (Ndoye 22, Wood 90+3-11m/ Diao 18, Bech 24, Byskov 88)
Lyon - RB Salzburg 2-0 (Satriano 11, Kluivert 57)
Celta Vigo - PAOK 3-1 (Iago Aspas 45+2, Iglesias 53, Swedberg 70/Giakoumakis 37)
Sturm Graz - Rangers 2-1 (Horvat 7, Kiteišvili 35/Gassama 49)
