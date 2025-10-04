Hajduk razočarao svoju legendu na rođendan: 'Ni prvi ni zadnji put, još krvare od poraza od Dinama'

Hajduk je u 9. kolu HNL-a puno teže nego očekivano pobijedio na gostovanju novog prvoligaša Vukovar, a utakmicu je za Net.hr prokomentirao Zoran Vulić, legendarni igrač i trener Bijelih, kojemu je na dan utakmice, 4. listopada, bio rođendan.

Od 25. minute Vukovar 1991 je imao igrača manje nakon isključenja Vite Čaića, a trenutak odluke dogodio se u 77. kada je za 1-0 pogodio Rokas Pukštas.

Hajduk na gostovanju u Slavoniji nije opravdao ulogu favorita, jako su se mučili, a Vukovarci su bili vrlo opasni i s igračem manje.

"Hajduk malo luta sa sastavom, još nije to standardizirano, još nije uigrano. Hajduk je zapravo najbolje izgledao na početku sto je malo čudno. Mislio sam da će tijekom prvenstva rasti, a događa se kontraefekt - da igra slabije nego što je igrao na početku prvenstva. Ne znam što bih rekao. Meni se ne sviđa igra s tri stopera. Mislim da Hajduk može to igrati, ali jedan od tih stopera mora biti više kao zadnji vezni nego klasičan stoper. Ti danas imaš igrača vise, a imaš tri stopera straga, mislim da je to gubljenje igrača više", rekao je Vulić na početku razgovora.

Uoči susreta mnogi su očekivali relativno laganu pobjedu Bijelih, no Bijeli nisu opravdali ulogu favorita.

"Moramo reći da malo podcjenjujemo Vukovar. Vukovar nitko nije nije nadigrao, nitko mu nije zabio više od tri gola. Tako da jednostavno ovaj malo malo uđeš u utakmicu, neću reći podcjenjivački, ali mislim da mi gledatelji sa strane ili sportski radnici doživljavamo Vukovar kao 'On je ispao iz lige, lako ćemo mi to'. Mislim da to nije opravdanje za Hajdukovu lošu predstavu, ali u ovom trenutku najvažniji su bodovi. Najvažnije je ta pratnja Dinama i to Hajduk ostvaruje na jedan teži način nego što smo se nadali. Jer mislim da ta utakmica koja je prelomila, u Splitu protiv Dinama, gdje sam ja bio veliki optimist, a dogodio se kontraefekt i mislim da Hajduk još, da tako kažemo, krvari od te utakmice", komentirao je naš sugovornik.

'Od kukanja i plakanja nema ništa'

Vulić je na dan ove blijede predstave Hajduka proslavio 64. rođendan, a na taj poseban dan njegov najdraži klub ga je razočarao.

"A j**m mu miša.Nije ni prvi ni zadnji put. Ja sam uvijek optimist i ponavljam, Dinamo nije utekao. Dinamo igra u ovom trenutku puno bolje, puno kvalitetnije ne samo od Hajduka, nego cijele lige. Trebamo na tome čestitati, ali Hajduk mora gledati samo sebe, popraviti igru i ići dalje. Mislim da od kukanja, plakanja nećes nigdje doći. Gledanje Dinama, Rijeke, Osijeka Hajduka ne bi trebalo interesirati. Treba ga interesirati samo Hajduk i razmišljati samo u sljedećoj utakmici. Znamo svi da bez Livaje nije lako i ovaj krizni moment što se tiče rezultata Hajduk prolazi dobro", zaključio je.

