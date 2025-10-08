Maca Maradona oplela po HNS-u: 'Neka ih bude sram i stid što su se tako ponijeli'

Marija Matuzić, poznata kao "Maca Maradona", živa je legenda i najbolja hrvatska nogometašica u povijesti koja i u 65. godini života ne pomišlja objesiti kopačke o klin, a u razgovoru za Net.hr govorila je o žuivotu nakon igračke karijere i rekla da je jako pogađa odnos Hrvatskog nogometnog saveza-a prema njoj.

Put Marije Matuzić započeo je u Dugoj Resi, gdje je odrasla kao najmlađa od šestero braće i sestara. Iako je prve sportske korake napravila u rukometu, s 12 godina otkrila je nogomet, ljubav koja će joj obilježiti cijeli život. Ubrzo je iz siromašne obitelji otišla u Zagreb, gdje je njezin talent eksplodirao. Nakon kratkih epizoda u ŽNK Loto Zagreb i ŽNK Zagreb, 1978. godine prelazi u ŽNK Dinamo-Maksimir.

Tamo je provela nevjerojatne 32 godine, sve do 2010., postavši kapetanica i istinski simbol kluba. U karijeri je odigrala oko 1500 utakmica i postigla, prema nekim izvorima, više od 1500 golova – brojku na kojoj bi joj pozavidjeli i najveći svjetski napadači. Njezin talent prepoznat je i izvan granica tadašnje države. Nadimak "Maca Maradona" zaradila je još kao tinejdžerica u Italiji, gdje su novinari bili zadivljeni njezinom tehnikom i kontrolom lopte, uspoređujući je s argentinskim virtuozom Diegom Maradonom, koji je ujedno i njezin najveći nogometni uzor.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Igrala je za reprezentaciju Jugoslavije (14 nastupa), a kasnije je bila i kapetanica hrvatske reprezentacije, za koju je upisala više od 20 nastupa. Posljednju utakmicu odigrala je 2000. godine s 39 godina. Osvojila je više od 20 trofeja, uključujući deset naslova prvakinje države (šest jugoslavenskih i četiri hrvatska).

A nakon svih tih uspjeha u HNS-u su zaboravili na nju.

"Oni su zaboravili legendu ženskog nogometa. Ne pitaju, nisu mi ponudili neki posao u nogometu nego tamo zalutaju neki drugi ljudi kojima uopće nije tamo mjesto. Je li mjesto Gračanu da vodi reprezentaciju Hrvatske? Što zna o ženskom nogometu? Kad nisam imala posao, svi su se pravili mutavi. Ali to su takvi ljudi tamo, samo gledaju sebe, a ne gledaju druge", rekla je Maca Maradona, koja nije klonula duhom.

"Ja sam sretna što igram sada još uvijek ovako, a njih neka bude sram i stid da su se tako ponijeli prema ženskoj legendi, a na pozicije su došli drugi koji su malo igrali, niti su igrali pa su tamo gdje im nije mjesto", poručila je.

