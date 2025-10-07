Proslavljeni hrvatski rekorder otkrio: 'Bio sam spreman na to da od sporta neću živjeti'

Gordan Kožulj jedan je najboljih hrvatskih plivača svih vremena. Gordan je višestruki svjetski i europski prvak, a oborio je i svjetske i europske rekorde u malim bazenima leđnim stilom.

Gordan je danas daleko od očiju javnosti, radi posao potpuno nevezan za sport i bio je gost novog izdanja Net.hr-ovog specijala Karijera nakon karijere kojeg možete čitati svakog utorka prijepodne.

Gordan nam je u vrlo zanimljivom razgovoru otkrio čime se danas bavi, kako mu je u tome pomoglo studiranje u SAD-u i sportski uspjesi.

"Ja trenutno radim u multinacionalnoj kompaniji koja se zove Deloitte. Trenutno sam na poziciji direktora u Odjelu poslovnog savjetovanja", počinje proslavljeni hrvatski plivač.

"Deloitte je tvrtka koja je nastala prije više od 180 godina u Londonu kako bi osiguravala stručnu i neovisnu procjenu poslovanja tvrtki na burzama. Deloitte je prije svega nastao iz tvrtke koja se bavila revizijom financijskih izvještaja, a onda kroz tih 180 godina razvijala je nove usluge, uključujući usluge poreznog savjetovanja, usluge financijskog savjetovanja, usluge upravljanja rizicima i, među ostalim, usluge poslovnog savjetovanja. U tom odjelu ja danas djelujem", priča nam Kožulj pa nastavlja.

"Tvrtka posluje u više od 150 zemalja svijeta i ukupno zapošljava preko 450.000 zaposlenika. U zagrebačkom uredu ima nas oko 240, a Odjel poslovnog savjetovanja ukratko, pomaže klijentima unaprijediti njihovo poslovanje kroz dimenzije strateškog i operativnog upravljanja i upravljanja ljudskim resursima i digitalne transformacije", rekao nam je višestruki hrvatski rekorder leđnim stilom pa pojasnio više o svojoj firmi.

"Naši klijenti su firme. Naša svrha i zadaća je pomoći našim klijentima da budu što uspješniji na tržištu. Tako i državnim tvrtkama i državnim institucijama da provedu reformske mjere kako bi unaprijedili kvalitetu usluga koje pružaju građanstvu, a cilj nam je stvarno omogućiti našim klijentima da izvuku maksimum iz današnjeg poslovnog okruženja.

Radimo i s hrvatskim i sa stranim klijentima. Ne biramo klijenta. Radimo s klijentima koji su bazirani u Hrvatskoj, ali i stranim klijentima, uključujući i državne firme. Državne institucije, ministarstva i jedinice lokalne samouprave", rekao nam je Gordan.

Što je Gordan Kožulj radio prije današnjeg posla, a nakon karijere?

"Prva firma u kojoj sam radio odmah nakon što sam završio karijeru je bila tvrtka Madison koja se bavi strateškim komunikacijama, odnosima s javnošću. Četiri godine sam bio u toj firmi, a paralelno s time sam završio poslijediplomski specijalistički studij poslovnog upravljanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. I onda sam prije skoro 12 i pol godina prešao u tvrtku Deloitte", kazao je Gordan koji je studirao i u SAD-u.

"Ovdje sam završio srednju školu, a onda sam pored naše mature položio i američku državnu maturu te sam kroz sportske uspjehe dobio mogućnost stipendije nekoliko sveučilišta u Americi, od kojih sam izabrao taj koji se zove University of California Berkeley. Kalifornijsko sveučilište Berkeley. Tamo sam bio između 1995. i 2000. Godine. Nakon toga sam se vratio u Zagreb".

'Morao sam biti svjestan da od plivanja neću moći živjeti'

Koliko je studiranje u SAD-u pomoglo u današnjoj poslovnoj karijeri?

"Nije odmoglo sigurno, ali i prilikom zapošljavanja na fakultetu i prilikom zapošljavanja u firmu jednako se valoriziraju akademske diplome bez obzira gdje se studira. Američki studij mi je pomogao u dimenziji boljeg razumijevanja i korištenja engleskog jezika. To je jedna velika prednost s obzirom da radim u multinacionalnoj kompaniji i da klijenti dolaze iz raznih geografija. Engleski jezik je obavezni uz hrvatski, tako da je to sigurno bilo prednost, ali ostale kolege dolaze mahom iz hrvatskih sveučilišta, tako da završetak američkog studija je možda bila jedna od dimenzija zašto su me, među inim kandidatima i pozvali na razgovor, ali nije bilo jedna od krucijalnih prednosti".

Što se iz sportske karijere može prenijeti na poslovnu? Koliko je slično ganjanje sportskih i poslovnih uspjeha?

"Sportska karijera je specifična karijera iz par razloga. Prvo, započne ili treba se započeti vrlo rano. Hajdemo reći da svi vrhunski sportaši su morali to početi još ili krajem vrtića ili početka osnovne škole spremati. Kako rano krene tako i relativno, u usporedbi s drugim profesijama, rano i završi. Ako netko ima sreće do 30. godine, a prosjek je sigurno puno kraći.

Ta sportska karijera, pogotovo kad netko dolazi iz plivanja, mora biti svjestan da od plivanja neće moći živjeti i da se mora pripremiti na karijeru nakon karijere, tako da kod mene nikad nije bilo upitno da se moram tijekom sportske karijere pripremiti za život u nekoj drugoj profesiji. Stoga i ta svijest o potrebi da završim fakultet, a kasnije i sve ostale aktivnosti koje sam radio", priča u jednom dahu Gordan Kožulj pa nastavlja.

'Koncept uspješnosti je sličan i u sportu i drugim profesijama'

"Što se može prenijeti iz sporta? Može se prenijeti stanje uma i stav prema radu. To je jedino i najvažnije što se može prenijeti. Nema tu puno vještina koje su relevantne za ovaj posao koji trenutno radim u smislu što se uči u plivanju, ali taj stav i taj odnos prema poslu se može. Kad je netko uspješan u individualnom, govorim o plivanju jer dolazim iz toga onda se to može prenijeti i na posao. Jedan dio života, kad sam završio faks pa do zaposlenja 2008. godine, osam godina sam se isključivo posvetio profesionalnom sportu.

Ono što je specifično svim uspješnim sportašima i profesionalnim djelatnicima u drugim profesijama je da ako želiš želi biti uspješan, bar je to moja percepcija, moraš to integrirati u svoj životni stil. Znači, kad treniraš sport, nije ti da je dovoljno odraditi samo trening. Znači ono dođeš i odradiš dva treninga i to je to. Ti zapravo cijeli svoj životni stil prilagodiš toj svojoj profesiji.

Jer osim što sam trenirao, morao sam zapravo integrirati način prehrane u svoj raspored, obaveze prema sponzorima i medijima, rehabilitaciju itd. Znači cijeli i moj život i obiteljski život bio je podređen toj profesiji, Morali smo znati kad se hranim, čime se hranim, kad ideš na oporavak, fizioterapiju, kad je trening jedan, kad je trening druge vrste, kad je trening sa psihologom i tako dalje.

U tom smislu taj koncept, ako želiš biti uspješan, vrijedi i u drugim profesijama. Neki kažu da treba imati Work-life balance drugačiji, međutim, kod mene možda nije uvijek tako, jer na neki način sam samo preslikao takav ritam i u ovu drugu profesiju. Mislim da je to jedna od stvari koje mogu prenijeti iz sportske u poslovnu profesiju", zaključio je Gordan Kožulj.

