Proslavljeni boksač napravio zaokret: 'Nije sramota ništa raditi. Sramota je otimati i krasti'

Stjepan Božić, nekadašnji svjetski WBF-ov prvak i bivši interkontinentalni WBA šampion, godinama je punio sportske naslovnice zahvaljujući svojim borbama, uspjesima, hrabrošću i upornošću, te prepoznatljivom stilu u ringu. Danas, nakon završetka profesionalne karijere, njegova se priča nastavlja izvan reflektora – u drugačijem ritmu, s novim izazovima i novim ciljevima. U ekskluzivnom specijalu Karijera nakon karijere portala Net.hr, Božić otkriva s čime se bavi i što radi, kako izgleda život nakon boksa, što ga danas ispunjava i koje lekcije nosi iz vremena provedenog među užarenim konopcima ringa.

"Ja sad radim kao referent u jednoj firmi u Zagrebu. Radi se o klasičnom uredskom poslu s kojim se bavim već 6 godina. U njemu sam se našao, volim ovaj posao i posvećen sam mu, uostalom kao i svemu s čime se bavim. Uz referentski posao i dalje sam u boksu i boks mi je drugi posao. Kombiniram oboje kao i velika većina nas, ali zadržat ćemo se na referentskom poslu, jer je to ono što vas zanima, što je i tema specijala Karijera nakon karijere. Taj neki zaokret nakon profesionalne sportske karijere", kaže u uvodu za Net.hr Stjepan Božić.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"Referentski posao je klasični uredski posao 8-16. Neki sportaši odu u totalno neku drugu krajnost. Iz kojeg razloga? Zato što im se na neki način, njihov matični sport iz kojeg su došli, neću reći 'zgadio', to bi bila preteška riječ, ali im je prisjeo, došlo je do zasićenja od sporta i pronašli su se totalno u nečem drugom. Kod mene nije taj slučaj, kod mene je više nekakva silom prilika. Ako bi tako mogao reći, tako da sam se našao u poslu referenta i snašao sam se. Mogu vam reći da mi ništa lošije nije nego da sam negdje drugdje", dodaje Stjepan Božić.

Nije tu stao. Nastavio je pričati...

"Želim ovo sad reći. Moje je mišljenje da nije sramota ništa raditi. Mislim da je sramota otimati i krasti na štetu drugog. Bilo koji rad, posao na ovom svijetu, ima svoju vrijednost. Samo ako se radi pošteno. To što sam ja referent, to ne umanjuje mene kao čovjeka. Vjerujem da svaki posao na ovom svijetu vrijedi. Jedino što bi trebalo svakog čovjeka biti sramota je da otima i da krade. Kako bi shvatili poantu ovog što sam sad rekao, moram ući u dubinu. Ljudi su zločesti i vole omalovažavati, ismijavati drugog - propali nogometaš, propali boksač... Zašto propali? Jer si nekad bio na TV-u, a sad radiš u uredu. Ljudi to vide kao da je netko propao, nazadovao. Za mene je netko propao kad otima, kad krade, kad nije pošten", objasnio nam je Stjepan Božić.

Biti referent nije sramota, baš naprotiv. To je dobar posao...

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

"Niste me shvatili što želim reći. Dakle, netko bi očekivao da ću nakon profesionalne boksačke karijere završit na vratima kao redar, ali nisam za to, ne zanima me to. Ne želim ulaziti u probleme. Radim kao referent u uredu, radim po čitav dan. Meni vam dan počinje u 04.30. Odradim trening prije posla sat - sat i pol, odem na posao u ured i nakon ureda, nakon posla, opet sam u dvorani.

