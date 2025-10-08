Zemlja s manje stanovnika od Zagreba nije iskoristila veliku priliku: Situacija je sada komplicirana

U pretposljednjem kolu skupine D afričkih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nastavljena je velika borba nogometaša Zelenortskih otoka i Kameruna za prvo mjesto koje direktno vodi prema SP.

Zelenortski otoci su u Tripoliju remizirali 3-3 protiv domaćina Libije, dok je Kamerun u gostima s 2-0 bio bolji od Mauricijusa. Unatoč remiju Zelenortski otoci su ostali prva na ljestvici i kolo prije kraja imaju dva boda više.

Još uvijek Zelenortski otoci imaju sve u svojim rukama, kao i posljednju utakmicu na domaćem terenu protiv Esvatinija, posljednje momčadi s ljestvice. Kamerun u zadnjem kolu igra domaći dvoboj protiv Angole.

Kamerun je kod Mauricijusa slavio 2-0 golovima Moumi Ngamaleua u 57. i Mbeuma u 92. minuti. Zelenortski otoci su odigrali dramatičnu utakmicu kod Libije gdje su na kraju iščupali bod. Gubili su gosti 1-3 do 76. minute, a tada je na 2-3 smanjio Lopes Cabral. Bod je toj reprezentaciji osigurao Semedo golom u 82. minuti.

