Nova agonija heroine silovanih žena: Gisele opet na sudu, jedan od napadača žalio se na kaznu

Novi mučni detalji slučaja koji je šokirao svijet! Gisele Pelicot, koja je postala heroina svih silovanih žena, ponovno se morala na sudu suočiti sa suprugom koji ju je godinama drogirao i podvodio nepoznatim muškarcima. 

Jedan od 51-nog muškarca osuđenog zbog masovnog silovanja uložio je žalbu! Osuđen je na devet godina zatvora - sada traži poništenje te presude. Husamettin Dogan jedini se žalio - tvrdeći kako nije znao da Gisele nije dala pristanak. U francuskom kaznenom pravu, namjera je ključna u procjeni krivnje.

Više u prilogu..

8.10.2025.
20:16
Maja Oštro Flis
Gisele PélicotSilovanjeFrancuska
